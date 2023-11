Cinque medaglie per l’Asd Karate Livorno ai Nazionali Csen

Gli allievi dell’Asd Karate Livorno, guidati dal maestro Maurizio Baldi e dai tecnici Agostino Costantini e Giacomo Melani, hanno affrontato una nuova sfida: i campionati nazionali CSEN di karate che si sono tenuti a Salsomaggiore il 18 e 19 novembre

“Un antico proverbio africano dice: “Da soli si va veloci, ma solo insieme si può andare lontano”. Con questo spirito gli allievi dell’Asd Karate Livorno, guidati dal maestro Maurizio Baldi e dai tecnici Agostino Costantini e Giacomo Melani, hanno affrontato una nuova sfida: i campionati nazionali CSEN di karate che si sono tenuti a Salsomaggiore (PR) il 18 e 19 novembre scorso. Sette fra allievi e allieve si sono cimentati nelle specialità di kata, combattimento simulato al palloncino e kumite (combattimento controllato). Fra loro, cinque medaglie conquistate: Giorgio Tosolini (argento nella categoria bambini, specialità palloncino cinture gialle-arancio), Yuna Alexandra Servili (bronzo nella categoria ragazze, specialità kata cinture gialle-arancio), Francesco Bandecchi (argento e bronzo nella categoria ragazzi, cinture bianche, rispettivamente nelle specialità palloncino e kata), e un encomiabile bronzo per Emma Frati (categoria esordienti, cinture verdi-blu, specialità kumite -40 kg).

Ottima performance al campionato nazionale anche per Lorenzo Frati, quinti posto nella categoria bambini, specialità kata cinture gialle-arancio, Alice Sulis, quinta classificata nella specialità kata, categoria ragazze, cinture gialle-arancio e infine per Andrea Arborino, quinto posto nella specialità kumite -48 kg, cateria esordienti cinture verdi-blu.

Un importante esordio per l’anno sportivo 23/24 per gli atleti e atlete della piccola società livornese, attiva presso la Scuola di Danza Eden in via dei Ramai 1, in attesa di grandi sorprese per il prossimo futuro.

