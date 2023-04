Circolo Arci La Rosa, prove generali per le pattinatrici in vista dei regionali

Al Circolo Polisportivo La Rosa domenica 23 aprile si sono svolte le prove generali di oltre 70 giovani pattinatrici che il 29, 30 aprile e 1° maggio affronteranno i campionati regionali con oltre 500 atleti provenienti da tutta la Toscana

Il campionato primi passi e giovani promesse è un’attività riservata agli iscritti alla federazione rotellistica è la competizione non agonistica che accompagna gli atleti, secondo un corretto percorso di crescita nella disciplina del pattinaggio artistico, per centrare l’obbiettivo. La giornata di domenica è stata ricca di interpretazioni musicali, piroette, salti trottole che hanno fatto gioire i numerosi parenti presenti lungo la pista con i loro telefonini per accaparrarsi i movimenti in pista dei propri piccoli. Alla fine premiazioni.

