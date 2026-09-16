Ciregaliunquaderno? Le Girls Rebels Pielle tornano in campo per la solidarietà

Dal 22 settembre al via la quinta edizione della raccolta di materiale scolastico destinata ai bambini bisognosi di Livorno. L’iniziativa è promossa dal tifo organizzato biancazzurro a favore di Caritas Livorno e Amici della Zizzi

Un quaderno, una penna, una matita. Piccoli oggetti di uso quotidiano che possono trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà. Il tifo organizzato della Pielle Livorno, attraverso i Rebels, torna infatti a promuovere “Ciregaliunquaderno?”, iniziativa giunta alla sua quinta edizione e nata per raccogliere materiale scolastico da destinare ai bambini bisognosi della città.

La raccolta prenderà il via martedì 22 settembre. Sarà possibile donare quaderni, penne, matite, pennarelli, gomme e altro materiale scolastico nei diversi punti di raccolta allestiti in città, oppure direttamente al banchetto che sarà presente in occasione delle partite casalinghe del 4 e dell’11 ottobre.

I punti di raccolta saranno La Stanza (Circolo Carli Salviano), il martedì e il venerdì dalle 17 alle 19; Bar Acquamarina, in Largo Christian Bartoli 12, dal lunedì alla domenica dalle 6.30 alle 20; Romei Auto, in viale Ippolito Nievo 46, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; Ape Maia fiori e piante, in via dell’Ardenza 10, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.

L’iniziativa, curata dai Rebels Girls Pielle, si svolge in favore di Caritas Livorno e Amici della Zizzi. Un appuntamento che torna per il quinto anno grazie alla partecipazione dei tifosi e della città, con l’obiettivo di trasformare la passione biancazzurra in un aiuto concreto per chi ne ha bisogno.

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo [email protected].

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