Cividale-Libertas 88-74. Niente impresa per gli amaranto

La Libertas si è presentata al PalaGesteco priva di Fratto e anche di Hooker, rimasto in albergo con la febbre alta. In queste condizioni era difficile sovvertire il pronostico della vigilia, ma la squadra di Andreazza ci ha provato

Niente da fare. Il tabù Cividale non è stato infranto. I Friulani conquistano la quinta vittoria in altrettanti incontri con la Libertas, consolidano il loro quarto posto e lasciano gli Amaranto nei bassifondi della classifica. La Libertas si è presentata al PalaGesteco priva di Fratto e anche di Hooker, rimasto in albergo con la febbre alta. In queste condizioni era difficile sovvertire il pronostico della vigilia, ma la squadra di Andreazza ci ha provato. Dopo i primi 20’ con una difesa molle (53 punti incassati a 38), gli Amaranto sono rientrati fino al -5 (64-59) al 27’. Purtroppo, però, Banks ha fallito la tripla aperta del possibile -2, Cividale ha piazzato un controbreak di 8-0 e di fatto la partita è finita lì. Nel finale, con la partita ormai segnata, c’è stato anche l’infortunio occorso a Gregorio Allinei (distorsione alla caviglia destra) che in ottica futura accorcia ulteriormente le rotazioni a disposizione di coach Marco Andreazza.

