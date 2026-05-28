Coach Turchetto: “Da domani costruiremo una Pielle ancora più forte”

Il tecnico biancoblù non nasconde l'amarezza per l'eliminazione contro Vigevano, ma invita a guardare il percorso compiuto: “Servirà qualche giorno per lasciare spazio a tutto ciò che questa squadra è riuscita a fare”. Poi l'abbraccio al PalaMacchia e l'annuncio: il lavoro per la prossima stagione è già iniziato

di Giacomo Niccolini

La delusione per l’eliminazione è ancora viva, quasi impossibile da nascondere. Coach Andrea Turchetto si presenta ai microfoni della stampa con l’amarezza di chi ci credeva davvero, ma anche con la lucidità di chi sa riconoscere il valore del percorso compiuto dalla sua squadra. “In questo momento la sconfitta fa arrabbiare e faccio fatica a trovare le parole”, ammette il tecnico biancoblù subito dopo il ko contro Vigevano in gara 4. Nei suoi pensieri ci sono i rimpianti, le occasioni sfumate e soprattutto una lunga serie di imprevisti che hanno accompagnato la Pielle durante i playoff. “Pensi a gara uno e a tante situazioni che non sono dipese da noi. Non abbiamo potuto fare questi playoff in maniera ottimale. Gli imprevisti esistono, ma noi ne abbiamo avuti davvero tanti”, spiega Turchetto, facendo riferimento agli infortuni e alle difficoltà che hanno falcidiato il roster nel momento decisivo della stagione. Ma il tecnico invita subito a guardare oltre la delusione del presente. Perché questa eliminazione, per lui, non può cancellare quanto costruito nei mesi precedenti. “Dovranno passare alcuni giorni perché i rimpianti lascino spazio a tutte le cose positive di questa stagione, che sono state tantissime. E non ultima la vittoria della Coppa Italia”. Una stagione che, nelle parole dell’allenatore, aveva acceso anche il sogno più grande. “Ci credevamo davvero di poter vincere anche il campionato”, confessa senza nascondersi. Poi lo sguardo si sposta immediatamente sul futuro. Turchetto annuncia che il lavoro per la nuova Pielle è già iniziato. “Da domani ci metteremo al lavoro per fare la squadra del prossimo anno. Alcune cose sono già state fatte. Cercheremo di costruire una squadra ancora più forte, più competitiva e più profonda”.

L’obiettivo è chiaro: ripartire senza alibi e senza dover rincorrere. “Vogliamo metterci nelle condizioni di avere subito una squadra importante, cercando anche di proteggerci da quegli imprevisti che quest’anno ci hanno penalizzato”, sottolinea il coach.

Nel finale delle sue parole c’è spazio anche per il legame con il pubblico biancoblù, ancora una volta straordinario nonostante la sconfitta. Gli applausi del PalaMacchia hanno colpito profondamente l’allenatore. “Uscire tra gli applausi nonostante la sconfitta rende onore a tutto il percorso della squadra. Non è un riconoscimento per me, ma per tutto il gruppo, per i giocatori, per i miei assistenti e per uno staff che mette cuore e anima ogni giorno”.

Turchetto torna poi sull’identità mostrata dalla squadra durante tutta la stagione, difendendo con forza l’impegno dei suoi giocatori.

“A questa squadra non si poteva imputare niente dal punto di vista dell’impegno. E i ragazzi hanno mantenuto fede a questa cosa fino all’ultimo secondo”. La stagione della Pielle si chiude così: tra lacrime, applausi e la sensazione di aver costruito qualcosa di importante. E mentre il PalaMacchia canta ancora, Turchetto guarda già avanti. “Faremo di tutto per costruire una Pielle ancora più forte”. Parola di Turchetto.

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