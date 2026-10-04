Coastal Rowing, bronzo tricolore per il livornese Yari Pantani a Pesaro

Il vogatore del San Jacopo ha conquistato il terzo posto nei Campionati Italiani nella categoria Coastal C4+ Master 43-54, gareggiando con la Canottieri De Bastiani Angera

C’è anche un po’ di Livorno sul podio dei Campionati Italiani di Coastal Rowing, disputati ieri a Pesaro. A portarcela è Yari Pantani, vogatore livornese del San Jacopo, che ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria Coastal C4+ Master 43-54 maschile, gareggiando per la Canottieri De Bastiani Angera, società della provincia di Varese.

Pantani ha affrontato la gara insieme a Lorenzo Lazzarini, Roberto Zanin e Valerio Tamagni, con Niccolò Betti al timone. Il quartetto della De Bastiani ha chiuso la prova al terzo posto, con il tempo di 14’32″50, alle spalle della Pallanza SC, vincitrice in 14’23″30, e del Pesaro SC, secondo in 14’24″70.

Un risultato di rilievo per Pantani, che ha così aggiunto una medaglia tricolore al proprio percorso sportivo, portando il nome di Livorno anche in una delle competizioni nazionali più importanti della specialità. La prova di Pesaro ha confermato ancora una volta il valore del coastal rowing, disciplina che unisce tecnica, resistenza e capacità di affrontare condizioni di gara particolarmente variabili.

Per il vogatore livornese, dunque, una giornata da incorniciare: bronzo ai Campionati Italiani e podio nazionale, con i colori della Canottieri De Bastiani Angera ma con Livorno nel cuore.

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