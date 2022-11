Collacchioni, arriva un nuovo esonero dopo il ko con la capolista

Fatale la sconfitta a Piancastagnaio per l'Us Livorno. Il 3-0 subito contro la prima della classe costa caro al mister che, poco meno di venti giorni fa, era stato esonerato e richiamato in panchina in seguito ad una levata di scudi della squadra

Fatale la sconfitta a Piancastagnaio per l’Us Livorno. Il 3-0 subito contro la prima della classe costa caro al mister che, poco meno di venti giorni fa, era stato esonerato e richiamato in panchina in seguito ad una levata di scudi della squadra. Stavolta però il meno nove dalla vetta impone alla presidenza un cambio di rotta. Così l’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Lorenzo Collacchioni. La società ringrazia Collacchioni per la professionalità e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.

Condividi: