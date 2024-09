Collesalvetti premia Lodovichi per i risultati ottenuti nel football americano

Da più di 12 anni fa parte della Nazionale maggiore con la quale ha vinto l’Europeo nel 2021 contro al Svezia e la medaglia di bronzo nel 2023

Matteo Lodovichi colligiano doc gioca in prima divisione – serie A del football americano – da 9 anni. Con i Guelfi Firenze ha giocato 3 finali scudetto nel 2019, 2022 e 2023, salendo sul gradino più alto del podio nel 2022, una vittoria storica per la città di Firenze. Da più di 12 anni fa parte della Nazionale maggiore con la quale ha vinto l’Europeo nel 2021 contro al Svezia e la medaglia di bronzo nel 2023.

Ha giocato partite in tutta Europa e nel 2023 la finale di campionato negli Stati Uniti.

“Il Consiglio Comunale- spiega l’assessore Jacopo Susini – ha deciso di premiare Matteo Lodovichi come segno di riconoscimento a nome di tutta Collesalvetti per rendere omaggio al suo bellissimo percorso sportivo. Sono molto contento di aver premiato Matteo perché è un grande sportivo e un esempio per le giovani generazioni”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©