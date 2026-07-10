Colpaccio Pielle, ultimo prestigioso tassello: ecco Tortù

La Verodol CBD Pielle Livorno ha ufficializzato l’ingaggio di Lorenzo Tortù , ala/centro di 202 centimetri per 93 chilogrammi , che vestirà la maglia biancazzurra nella stagione 2026/27 . Con il suo arrivo il club completa il roster a disposizione di coach Andrea Turchetto, aggiungendo un elemento di esperienza e duttilità nel reparto lunghi.

Cresciuto nel vivaio della data-start=”696″ data-end=”709″>VL Pesaro, Tortù ha esordito in Serie A nel 2012 con la formazione marchigiana. Due anni dopo è sceso in Serie B, campionato nel quale ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista con le maglie di Urania Milano, Pallacanestro Senigallia e Virtus Arechi Salerno. A Senigallia ha fatto segnare una media di 19,6 punti a partita, mantenendosi nelle varie esperienze sempre oltre i 15 punti di media.

Nel 2021 è arrivato il salto in Serie A2, categoria nella quale ha vestito le maglie di San Severo, NPC Rieti e JuVi Cremona. Proprio con il club cremonese ha chiuso la prima stagione con 13 punti e 5 rimbalzi di media, mentre in quella successiva, da capitano, ha guidato la squadra alla salvezza conquistata attraverso i playout.

Nell’ultima annata ha giocato con il Basket Torino, collezionando 38 presenze, con 3,3 punti e 2,4 rimbalzi di media in circa 15 minuti di utilizzo.

Ala forte dalle caratteristiche moderne, Tortù è un giocatore capace di ricoprire più ruoli sotto canestro. Alla solidità difensiva unisce presenza a rimbalzo e una buona pericolosità anche dalla lunga distanza, qualità che gli permettono di adattarsi a differenti soluzioni tattiche.

Soddisfatto il presidente Francesco Farneti: “L’arrivo di Lorenzo chiude al meglio e nei tempi giusti il nostro mercato estivo. È un giocatore talentuoso, forte, esperto e ben conosciuto dal nostro coach. Siamo certi che sarà un importante valore aggiunto per la Pielle nel prossimo campionato”.