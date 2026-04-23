Coppa del Mondo di Fioretto al Cairo: Oro a squadra per Giulio Lombardi

Un bilancio estremamente positivo per l’atleta del Circolo Scherma Fides Livorno, che continua a distinguersi sui palcoscenici più importanti del circuito mondiale, dando continuità a prestazioni di alto livello sia a livello individuale che di squadra

Si è svolta al Cairo, dal 16 al 19 aprile, una tappa della Coppa del Mondo Assoluti di fioretto maschile, appuntamento di massimo livello internazionale che ha visto la partecipazione dei migliori atleti del panorama mondiale. Presente per il Circolo Scherma Fides Livorno Giulio Lombardi, in gara sia nella prova individuale che in quella a squadre con la Nazionale italiana.

Nella competizione individuale Lombardi ha offerto una prestazione di alto profilo sin dalla fase a gironi, chiusa con tutte vittorie, risultato che gli ha permesso di classificarsi al secondo posto provvisorio e di accedere direttamente alla seconda giornata di gare.

Nel tabellone principale Giulio ha esordito con una vittoria di grande carattere per 15-13 contro il francese Bibard, al termine di un assalto combattuto e gestito con lucidità nei momenti decisivi. Il suo percorso si è poi interrotto nel turno dei sedicesimi di finale contro un altro atleta francese, Anane, che si è imposto per 15-12 e che chiuderà la competizione sul terzo gradino del podio. Per Lombardi arriva così un 18° posto finale ( e quarto degli italiani in gara), risultato che conferma la sua competitività ad altissimo livello internazionale.

Il 19 aprile Lombardi è tornato in pedana nella prova a squadre, convocato nel quartetto azzurro insieme a Macchi, Bianchi e Marini. L’Italia, già inserita direttamente nel tabellone principale, ha disputato una gara di grande solidità, superando con autorità Taipei per 45-20 e la Cina per 45-28, con Lombardi protagonista anche nei match di chiusura.

In semifinale gli azzurri hanno avuto la meglio sulla Spagna con il punteggio di 45-31, incontro in cui Lombardi ha contribuito in maniera significativa con un parziale positivo nei propri assalti.

Nella finale contro Hong Kong, al termine di un confronto estremamente equilibrato, l’Italia si è imposta per 45-43, conquistando una prestigiosa medaglia d’oro.

Per Giulio Lombardi si tratta di un risultato di grande valore, che conferma il suo ruolo sempre più centrale all’interno del gruppo azzurro e la sua presenza stabile ai vertici della scherma internazionale.

Un bilancio estremamente positivo per l’atleta del Circolo Scherma Fides Livorno, che continua a distinguersi sui palcoscenici più importanti del circuito mondiale, dando continuità a prestazioni di alto livello sia a livello individuale che di squadra.

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