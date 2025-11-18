Coppa Italia di Lotta Stile Libero: al PalaMacchia il Memorial Mario Cerrai

Il 22 novembre, a partire dalle 10, il PalaMacchia diventa capitale nazionale della lotta: ingresso gratuito per assistere alla Coppa Italia dedicata al grande maestro Mario Cerrai.

Livorno si prepara a ospitare uno dei più importanti appuntamenti nazionali della disciplina: la Coppa Italia di Lotta Stile Libero – Memorial Mario Cerrai, in programma sabato 22 novembre 2025 al PalaMacchia. L’evento, organizzato dal Gruppo Lottatori Livornesi con il supporto della Fijlkam, richiamerà in città atleti provenienti da tutta Italia per una giornata di sport ad altissimo livello.

data-end=”1040″>Il via alle competizioni è fissato per le ore 10, e l’ingresso sarà gratuito, permettendo a cittadini, appassionati e curiosi di assistere a incontri di grande intensità tecnica e fisica.

Il memorial è dedicato a Mario Cerrai, figura storica della lotta livornese e nazionale, ricordato per la sua carriera da tecnico, la passione per la disciplina e l’impegno nella formazione di intere generazioni di atleti.

La manifestazione rappresenta anche un’occasione per valorizzare il lavoro del movimento locale, che da anni porta avanti con determinazione la tradizione della lotta olimpica a Livorno, coinvolgendo giovani e adulti in un percorso di crescita sportiva e personale.

Una giornata di sport, memoria e spettacolo, aperta a tutti e capace di celebrare una delle discipline più affascinanti del panorama olimpico italiano.

