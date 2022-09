Coppa Italia, l’Us Livorno vince ai rigori e passa il turno

Nelle immagini di FOTO NOVI alcune istantanee del match e dei festeggiamenti a fine gara. Prossimo turno il 19 ottobre contro l'Arezzo

di Giacomo Niccolini

L’Us Livorno 1915, sul manto verde di Rosignano, passa il turno di Coppa Italia di Serie D battendo ai rigori la Sangiovannese con il risultato finale di 5 a 3 prendendosi dunque una rivincita dopo la sconfitta del Magnozzi incassata la scorsa domenica in campionato.

Alla fine dei tempi regolamentari il tabellone segnava il punteggio di 1-1 maturato grazie ad un gol di Bontempi per gli amaranto (segnato al 9′ del primo tempo) e ad un’autorete di Bruno a vantaggio degli ospiti registrato al 18esimo.

Favorevole dunque la lotteria dei calci piazzati che premia gli uomini di Lorenzo Collacchioni.

Il prossimo impegno di Coppa Italia è in programma quindi per il 19 ottobre quando al cospetto degli amaranto arriverà la temibile formazione dell’Arezzo costruita per tentare il passaggio di categoria e approdare alla serie C. Ma adesso è già tempo di pensare al campionato.

Domenica 18 settembre, infatti, alle 15 fischio di inizio per la terza giornata del girone E in trasferta a Terranuova Bracciolini (Arezzo) dove ad attenderci ci saranno i padroni di casa del Terranuova Traiana.

