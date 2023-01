Coppa Italia, non basta una stoica Libertas. Amaranto: niente Final Four

L'AgriBertocchi l’ha portata via solo nel finale piegando alla lunga la resistenza degli Amaranto fiaccati dalla fatica e anche da un arbitraggio casalingo (64-56 il risultato finale)

Otto uomini schierati contro dieci. Venticinque rimbalzi a quaranta. Il 48% ai liberi contro il 74 degli avversari. Presentata così la sconfitta della Libertas ad Orzinuovi nel quarto di finale secco di Coppa Italia lascerebbe presagire un passivo netto. E invece l’AgriBertocchi l’ha portata via solo nel finale piegando alla lunga la resistenza degli Amaranto fiaccati dalla fatica e anche da un arbitraggio casalingo (64-56 il risultato finale).

Considerazione, quest’ultima, che non costituisce affatto un alibi, perché gli alibi sono dei perdenti. La partita è stata un lungo braccio di ferro con vantaggi massimi – nei primi tre quarti – che non hanno mai dato la sensazione di essere decisivi. Il + 6 di Orzinuovi (17-11 al 9’) è stato presto rintuzzato da Lucarelli (nella foto sul parquet di Orzinuovi) e compagni che si sono presentati all’intervallo lungo col muso avanti (28-30).

Nel terzo quarto i minuti di furore di Amos Ricci hanno portato la LL sul 28-34, subito ricucito a Orzinuovi anche grazie a un paio di decisioni arbitrali favorevoli. Penalizzato dai falli, Fantoni ha visto abbassarsi il proprio minutaggio a favore di Mancini e Andreazza – stante pure l’assenza di Saccaggi – ha fatto ricordo a quintetti atipici con due play, ma anche con tre piccoli, Lucarelli da 4 e Mancini da 5. Non è bastato perché Orzinuovi, andata avanti, non ha più mollato la presa e ha vinto a braccia alzate.

