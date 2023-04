Coppa Italia di tennis, tutti in corsa verso… Livorno

Sui campi Uappala Sporting Club Villa Lloyd si giocherà la fase nazionale della Coppa Italia di Tennis Fitp-Tpra 2023: per 3 giorni le migliori squadre si sfideranno per decretare i campioni sia della Fase Oro che della Fase Argento

Le coordinate sono fissate: obiettivo Livorno. Data: giugno 2023. Perché qui, sui campi Uappala Sporting Club Villa Lloyd si giocherà la fase nazionale della Coppa Italia di Tennis Fitp-Tpra 2023. 11 campi a disposizione del mondo Tpra per 3 giorni a tutto tennis dove le migliori squadre si sfideranno per decretare i campioni sia della Fase Oro che della Fase Argento. Una location perfetta, a pochi metri dal mare che sarà il teatro ideale per la fase nazionale di una manifestazione che da quest’anno, attraverso questa nuova formula, è tornata ad entusiasmare ed emozionare. Perché se la cara, “vecchia”, Coppa Italia tradizionale era un appuntamento imperdibile per tanti tesserati, questa nuova Coppa Italia rappresenta una competizione in grado di coinvolgere ancora più appassionati.

Ma procediamo con ordine: dal 16 al 18 giugno si giocheranno le finali della Fase Argento mentre dal 23 al 25 giugno quelle della Fase Oro per due weekend a tutto tennis.

In più, dal 20 al 31 maggio, si svolgerà un torneo Open sponsored by MSC Crociere. Si inizia il venerdì mattina con un programma intenso di gare per terminare la domenica con le finali in un fine settimana dove ci sarà spazio per lo sport ma anche per il divertimento con player’s party buffet, dj-set e tante sorprese.

Nei prossimi giorni pubblicheremo online tutti i dettagli relativi alle convenzioni alberghiere. Noi vi terremo aggiornati, voi potete pensare a divertirvi, giocare e trasformare la vostra passione per il tennis in un momento indimenticabile con questa nuova Coppa Italia Tennis Fitp-Tpra 2023.

Condividi: