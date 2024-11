Coppa Italia. Us Livorno-Ghiviborgo 3-1. Gli amaranto si prendono la rivincita

D'Ancona sulla fascia destra. FOTO Unione Sportiva Livorno 1915 Foto Novi

Gli amaranto di mister Indiani si prendono questa vittoria in Coppa Italia vincendo per 3 reti a 1. Doppietta di Russo e Arcuri per gli amaranto decidono il match che a fine primo tempo vedeva il Ghiviborgo in vantaggio con il gol di Fischer

Come era prevedibile, il tecnico Indiani opta per un ampio turnover, schierando fin dal primo minuto diversi giocatori rispetto a domenica scorsa, tra cui Borri, Damcevski e Boroduska. Nel corso della prima parte del match, il Livorno si rende pericoloso in due occasioni con Russo. Al 19′ è Boroduska a provarci, ma il suo tiro da buona posizione finisce alto. Il Ghiviborgo non resta a guardare e, al 28′, approfitta di una disattenzione difensiva degli amaranto: Fischer si presenta tutto solo davanti a Ciobanu e sblocca il punteggio al 28eesimo.

Il Livorno, però, non tarda a reagire: al 33′, Boroduska, servito da Russo, ha una grande opportunità per pareggiare, ma Gambassi gli respinge la conclusione. Nel recupero della prima frazione, invece, Russo prova un diagonale che finisce di poco a lato.

Al rientro dagli spogliatoi, il Livorno spinge sull’acceleratore e al 51′ trova il gol del pareggio con un potente destro di Russo che non lascia scampo a Gambassi. Al 74′, Hamlili ha l’opportunità per portare in vantaggio gli amaranto, ma il suo tiro da buona posizione termina alto. Un minuto più tardi, il Ghiviborgo rischia di tornare in vantaggio con un contropiede di Fischer, ma Ciobanu si oppone con un grande intervento. Nei minuti finali, però, il Livorno trova la rimonta: all’88’, è ancora Russo a firmare il gol del 2-1 con un preciso e potente destro da dentro l’area di rigore, mentre al 93′ il neoentrato Arcuri chiude la partita con un incursione dalla sinistra che sigilla il 3-1.

Le formazioni ufficiali

Livorno (4-2-3-1): Ciobanu; Siniega, Damcevski, Borri, D’Ancona; Luci, Hamlili; Calvosa, Boroduska, Russo; Regoli. A disposizione: Tani, Fancelli, Vallini, Malva, Pavlenko, Frati, Arcuri, Islam, Niccolai. All. Indiani

Ghiviborgo (3-4-1-2): Gambassi; Nardo, Bura, Conti; Giannini, Campani, Signorini, Lika; Fischer; Bifini, Noccioli. A disposizione: Barbera, Nottoli, Lopez Petruzzi, Gori, Russo, Landucci, Simonetta, Rea, Vari. All. Bellazzini

Arbitro: Zito di Rossano

Qua sotto la cronaca LIVE del match!

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Nel giorno del suo compleanno segna Alberto Arcuri e chiude definitivamente la pratica! Si incunea dalla sinistra, si accentra e fa partire il tiro che Gambassi tocca ma non ferma: 3 a 1 e passaggio del turno! 89' Espulso Russo! Si leva la maglia per festeggiare poi spacca la bandierina dell’angolo. L’arbitro lo manda a fare la doccia. Livorno in 10 in questi ultimi giri di lancetta 88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Livorno! Ancora lui! Federico Russo una bomba che trafigge il portiere avversario! Che legnata! Niente da fare per Gambassi! 85' Esce Siniega entra Niccolai per gli amaranto 82' Frati di testa su angolo: palla preda facile del portiere 82' Il Livorno spinge sulla destra con Arcuri e si guadagna l’angolo. 76' Sostituzione per il Livorno. Fancelli prende il posto di Damcevski 76' Frati appoggia per Arcuri che in corsa arriva e prova il rasoterra: parata dal portiere! 75' Fischer si trova da solo davanti a Ciobanu ma spara addosso al numero 12 amaranto che è bravo a dire di no all’attaccante del Ghiviborgo salvando, di fatto, il risultato 74' Dentro Malva al posto di Regoli 73' Frati appoggia un cioccolatino per Hamlili che in corsa tutto solo arriva sul pallone, batte di prima ma, da dentro l’area, spara altissimo. Peccato. Il Livorno spinge 71' Per il Livorno entra il numero 21 Arcuri al posto del numero 24 Borri 70' Ritmo del match che si allenta un po’ 68' Ammonito D’Ancona 57' Punizione di seconda all’interno dell’area per il Livorno. La conclusione di Frati finisce sulla barriera. Niente di fatto 55' Ammonito Gambassi, portiere del Ghiviborgo 54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Livorno! Con il numero 10 ha segnato Federico Russo! Gran botta all’interno dell’area che si infila nel sette destro della porta. Gambassi non può farci nulla! Livorno di nuovo in parità 51' Russoooo! Palla di poco a lato! 47' Primo squillo amaranto di Russo… ma senza troppa convinzione. Il Livorno è comunque vivo! 46' Sostituzione per Indiani. Frati entra in campo al posto di Boroduska 46′ Si riparte! 46′. L’arbitro dice che per ora può bastare così. Il Ghiviborgo avanti per 1 a 0 con Fischer. 45' Russo la bottaaaa! Palla sul fondo di poco alla destra del portiere. 43' Luci innesca con una bella sciabolata tagliata sulla destra Boroduska che però si infrange su Nardo prima di entrare in area. Niente di fatto 35' Ammonito Nardo del Ghiviborgo per un brutto fallo al limite dell’area. Sugli sviluppi della punizione il tiro di Russo si sporca e si affievolisce sulla barriera. 33' Boroduska!!! Che occasione per gli amaranto! Si invola dalla destra e a tu per tu con il portiere del Ghiviborgo spara addosso! Incredibile 28' GOL DEL GHIVIBORGO! Contropiede avversario. Lancio rasoterra filtrante dalla retroguardia del Ghiviborgo che innesca Fischer che trova un pertugio nella difesa amaranto. In velocità si infila palla al piede e, a tu per tu con il portiere amaranto, batte a rete con un rasoterra alla sinistra dell’estremo difensore. Vantaggio ospiti! 23' 23′ Regoli ci prova su punizione dalla distanza… pallone alto! 19' RISCHIO LIVORNO! Il portiere amaranto Danko Nicolae Ciobanu non stoppa il retropassaggio e la palla si avvicina pericolosamente alla porta vuota… recupero in extremis del numero 12 amaranto e palla in fallo laterale! 17' Ancora Russo. Ci prova dalla lunghissima. Ma il pallone raggiunge vette siderali! Ancora alto! 14' Russo progressione dalla sinistra, si incunea in area ma è molto esterno. Prova uguale! Ma la palla dà solo l’illusione del gol infrangendosi sulla rete laterale. Angolo! 12' Percussione sulla sinistra del Ghivi con Lika chiuso però benissimo da D’Ancona. Dalle sue parti non si pass! 8' 8′ Errore difensivo del Ghiviborgo, Russo per il Livorno prova la conclusione di finezza con il pallonetto che però termina alto fuori misura 5' 5′ Ci prova Borri! Ma il pallone va ampiamente fuori! 4' 4′ Russo ha una buona palla al limite dell’area ma viene fermato prima di entrare dalla buona difesa del centrale biancorosso. 1′ L’arbitro fischia l’inizio

