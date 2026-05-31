Coppa Risi’atori 2026. Trionfa il Venezia, secondo il Borgo. Sul podio l’Ardenza
FOTO SILVIA CASINI
Grandi emozioni per questa quarantasettesima edizione della Coppa Risi'atori. La Maratona del Mare ha il suo vincitore: è il Venezia che mette in bacheca la sua ventiduesima vittoria della storia. Secondo il Costante Neri. Completa il podio l'Ardenza
Grandi emozioni per questa quarantasettesima edizione della Coppa Risi’atori. La Maratona del Mare ha il suo vincitore: è il Venezia che mette in bacheca la sua ventiduesima vittoria della storia. A seguire la cantina del Borgo Cappuccini che per metà gara ha dato filo da torcere al Cavallino Rosso che però nell’ultima parte del percorso ha messo il turbo staccando progressivamente il Costante Neri che ha provato comunque fino all’ultimo a stare attaccato ai biancorossi.
Sul podio riesca ad arrivare l’Ardenza protagonista di una bellissima gara. Il Labrone si piazza al quarto posto dopo aver cercato di contendere il bronzo ai rossoverdi. Quinto posto per il S. Jacopo, sesto il Pontino, settimo Ovosodo che aveva illuso con una partenza a razzo nei primi cinque minuti e a chiudere il Salviano.
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