CreativeLab, successo al Karate Kids di Metato

In foto il maestro Viviano Biagi e l'istruttore Maurizio Nizzi, assieme ai giovani atleti

Lo scorso 4 maggio si è svolta la gara di karate “Karate Kids” al Palasport di Metato (Pi), al quale hanno aderito più di 600 atleti. La gara ha visto la partecipazione di CreativeLab a.s.d. Centro di Educazione al Movimento di Livorno.

Il maestro Viviano Biagi, diplomato cintura nera 7° dan, il più prestigioso riconoscimento sportivo nell’ambito del karate, insieme all’istruttore cintura nera 4° dan Maurizio Nizzi hanno curato con passione e professionalità gli atleti che hanno partecipato nelle varie categorie con ottimi risultati e ben 12 medaglie vinte, tra cui 3 ori, 4 argenti e 5 bronzi, dimostrando grande impegno e dedizione e ottenendo un ottimo piazzamento: 10° posto su 35 società e un totale di oltre 600 partecipanti.

Questi risultati rappresentano non solo un riconoscimento delle capacità sportive dei nostri giovani, ma anche un importante momento di crescita personale, che contribuisce allo sviluppo di una preparazione fisica e mentale fondamentale per il loro futuro.

Per CreativeLab associazione sportiva dilettantistica, con sede in via Marradi 122, si prospetta un futuro di soddisfazioni anche nel mondo del karate.

