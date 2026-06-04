Cristiano Sena chiude sesto ai Campionati Italiani Under 20 di spada
L'atleta dell'Accademia Scherma Livorno, tesserato per le Fiamme Oro, centra la top 8 nazionale dopo una prova convincente. Il suo percorso si interrompe ai quarti di finale contro Sonnessa
Si è conclusa anche l’avventura di Cristiano Sena ai Campionati Italiani Under 20, ultimo atleta dell’Accademia Scherma Livorno a scendere in pedana nella rassegna tricolore.
Il giovane spadista, tesserato per la sezione giovanile delle Fiamme Oro, ha iniziato la competizione con un buon girone eliminatorio, chiuso con quattro vittorie e due sconfitte, risultato che gli ha consentito di presentarsi al tabellone a eliminazione diretta con il 16° posto del ranking provvisorio.
Da quel momento Sena ha disputato una serie di assalti di alto livello, mostrando determinazione e qualità tecniche che gli hanno permesso di conquistare l’accesso alla top 8 italiana.
Il suo cammino si è fermato nei quarti di finale, dove è stato sconfitto per 15-12 da Sonnessa al termine di un incontro combattuto. Un risultato che vale comunque un prestigioso data-start=”1346″ data-end=”1368″>sesto posto finale nella competizione nazionale Under 20 di spada maschile.
Un piazzamento che conferma la crescita dell’atleta e rappresenta un’altra soddisfazione per l’Accademia Scherma Livorno, protagonista anche quest’anno ai massimi livelli della scherma giovanile italiana.
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