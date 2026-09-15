Cristiano Sena, subito un quinto posto internazionale: ottimo esordio stagionale a Spalato

Lo spadista dell’Accademia Scherma Livorno, tesserato per la sezione giovanile delle Fiamme Oro, chiude al quinto posto il Satellite di Spalato dopo un percorso di alto livello. Cinque vittorie su cinque nel girone e il miglior piazzamento tra gli italiani in gara

Si è tenuta ieri a Spalato, in Croazia, la gara Satellite che ha segnato il primo appuntamento internazionale della stagione per Cristiano Sena, giovane spadista dell’Accademia Scherma Livorno e tesserato per la sezione giovanile delle Fiamme Oro.

Sena ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi, mettendosi subito in evidenza con un data-start=”872″ data-end=”947″>girone perfetto, chiuso con cinque vittorie su cinque assalti disputati. Un risultato che gli ha permesso di presentarsi al tabellone a eliminazione diretta come testa di serie numero 11.

Da lì è iniziato un percorso particolarmente impegnativo, nel quale Cristiano ha affrontato esclusivamente atleti ucraini. Il giovane spadista livornese ha superato in successione Opanasenko per 15-7, Hordon per 15-7 e Taranenko per 15-5, conquistando così l’accesso ai quarti di finale.

Nell’assalto valevole per l’ingresso in semifinale è arrivata la sconfitta contro Gorbachuk, che si è imposto con il punteggio di 15-10.

Per Sena arriva dunque un ottimo quinto posto finale, risultato di grande valore considerando che si trattava della sua prima uscita internazionale della stagione. A impreziosire ulteriormente la prestazione c’è anche un dato significativo: Cristiano è stato il migliore tra tutti gli italiani presenti alla competizione. Un esordio che lascia quindi ottime indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.

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