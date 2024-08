Csi in Tour – A ciascuno il suo sport

Appuntamento domenica 1° settembre dalle 16,30 alle 19, in Piazza San Jacopo in Acquaviva. I giochi gonfiabili saranno a disposizione di tutti i bambini presenti, utilizzabili gratuitamente

Saranno presenti numerose società sportive, che potranno esibire le loro attività. Sarà presente anche una delegazione dell’Esercito, il 187° Reggimento Paracadutisti Folgore.

Saranno presenti i “ragazzi” delle Parrocchie della Diocesi di Livorno, che presenteranno “Amichiamoci”, gare sportive tra Circoli Parrocchiali.

Verranno distribuiti gratuitamente gadget offerti dalla Esselunga.

La manifestazione è sostenuta dalla Regione Toscana in oltre 40 tappe nella nostra Regione e con il Patrocinio del Comune di Livorno per quella della nostra città. Si ringrazia Mons. Ivano Costa, Parroco di San Jacopo, per l’ospitalità.

