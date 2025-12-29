CTR Games Fijlkam: ottimi risultati per Citi e Bozzi
Domenica 28, presso il Centro Olimpico del PalaPellicone di Lido di Ostia (Roma), la rappresentativa del Centro Italia si è distinta ai CTR Games Fijlkam, competizione a rappresentative che ha visto confrontarsi i le formazioni a squadre della CNAG, Nord, Centro e Sud d’Italia, ottenendo risultati di grande rilievo sia nella categoria Juniores sia Under 21.
Nella categoria Juniores (16 -17 anni d’età), il team del Centro Italia ha conquistato un prestigioso secondo posto. Tra i protagonisti, Jacopo Citi (-68 kg), atleta dell’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha contribuito al percorso della squadra grazie alle prestazioni di alto livello.
Ottimo risultato anche nella categoria Under 21, dove la rappresentativa del Centro Italia ha chiuso la competizione al terzo posto. L’impegno di Andrea Bozzi (-84 kg), in forza all’Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, ha contribuito al successo del team.
I risultati ottenuti confermano la qualità del lavoro svolto da atleti e staff tecnico, mettendo in evidenza spirito di squadra, determinazione e orgoglio nel rappresentare il Centro Italia in una manifestazione di alto profilo nazionale, nella quale, i migliori atleti italiani più competitivi, si sono confrontati nell’ultima competizione dell’anno.
