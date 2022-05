CTR Games, protagonisti due atleti dell’Accademia dello Sport Karate

Grande soddisfazione per i tecnici Magnelli e Triglia che, con orgoglio vedono la partecipazione dei propri atleti ai massimi livelli del karate Nazionale ed Internazionale

CTR Games, i due atleti dell’Accademia dello Sport Karate protagonisti al quadrangolare con la Nazionale Giovanile di Kumite, il Centro, Il Nord ed il Sud Italia. Emanuele Magnelli e Matilde Gronchi grazie alla convocazione ricevuta dal comitato del Centro Italia Fijlkam presieduta dal M° Francesco Puleo, sono stati protagonisti del quadrangolare con bellissime prestazioni.

La gara è stata una novità organizzativa elettrizzante che vedeva contrapposte i 4 team, quello della Nazionale Giovanile di Kumite, del Centro Italia, del Nord Italia e del Sud Italia.

Con la formula del round robin (girone all’Italiana), ogni formazione schierava 8 atleti (uno per ogni categoria di Peso), la formazione che portava a segno più punti vinceva l’incontro.

Emanuele Magnelli, convocato nei cadetti per il peso massimo +70kg è sceso in campo contro la Nazionale Italiana Giovanile come ultimo incontro, quello decisivo per l’assegnazione della vittoria. Emanuele dopo uno splendido incontro vinto 2-1 contro l’atleta titola della Nazionale è riuscito a portare a casa il punto che ha permesso il centro Italia di vincere la medaglia d’oro del quadrangolare della categoria cadetti.

Matilde Gronchi, convocata per la categoria Junior -50kg ha combattuto dignitosamente nell’incontro che ha visto il Centro sfidare la formazione Italiana, perdendo dignitosamente e rifacendosi immediatamente nell’incontro vinto contro il Sud Italia che ha permesso la formazione del Centro di guadagnarsi la medaglia di Bronzo nella categoria Juniores.

