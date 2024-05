Cuore Boca, all’Estraforum arriva una sconfitta con l’onore delle armi

Finisce con un emozionante 5-3 il cammino del Boca Livorno nei playoff del campionato di Serie B 2023/2024: nella meravigliosa cornice dell’Estraforum di Prato sono i padroni di casa dell’Italgronda ad imporsi guadagnandosi l’accesso alla fase nazionale. Applausi a scena aperta anche per i ragazzi di mister Paolo Vannini che hanno legittimato la qualificazione all’atto finale del girone toscano con una prova a dir poco commovente e coronata dalla parziale rimonta nel finale di gara.

LA GARA – L’Italgronda ha il merito di approfittare della prima vera sbavatura difensiva dei labronici per mettere il muso avanti dopo appena tre minuti: il merito è tutto di Patetta, bravo a sfruttare l’errore di Catania per fulminare Del Greco. Lo svantaggio non scoraggia gli azul y oro che a sette dall’intervallo trovano il modo di rimettere le cose a posto con la rete numero quarantotto in questa stagione di Andrea Perciavalle: nell’occasione è fantastico Pedani a servire al bomber livornese la palla dell’uno pari, una magia resa vana dal nuovo vantaggio Italgronda a firma di Votano. Il palo di Montorzi e l’occasionissima di Pisconti al 5′ rendono gli ultimi minuti della prima frazione un delizioso antipasto di quello che succederà nei secondi venti.

Il secondo tempo si apre all’insegna dei forfait: prima Di Maso è costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema muscolare, poi è il boquense Pedani ad alzare bandiera bianca per un duro intervento di un avversario. Con Bartoli out nel riscaldamento, mister Vannini prova a modellare il quintetto per provare a rendere le cose difficili a Prato: niente da fare però al 7′ quando El Gallaf mette il turbo ed approfitta delle sterminate praterie lasciate incustodite dalla difesa del Boca per portare a due le reti di distanza tra le due squadre. Il tecnico dei labronici gioca la carta del portiere di movimento, ma sono ancora i padroni di casa a colpire di rimessa sull’asse Patetta–El Gallaf. Balestri cala poi la manita a tre dalla fine e sembrano ormai pronti i titoli di coda, ma sono i livornesi a regalare le ultime, intense emozioni della partita con le reti di Perciavalle, ancora una doppietta per il fuoriclasse gialloblù, e di Catania.

ITALGRONDA FUTSAL PRATO – BOCA LIVORNO 5-3 (2-1)

ITALGRONDA FUTSAL PRATO: Laino, Di Maria; D’Amico, Montorzi, Patetta, Di Maso, Balestri, El Gallaf, Votano, Pacini, Truschi, De Stefano. Allenatore: Massimo Zudetich.

BOCA LIVORNO: Del Greco, Spinetti, Vernace; Bartoli, Catania, Disegni, Lepori, Pedani, Perciavalle, Pipeschi, Pisconti, Sardi. Allenatore: Paolo Vannini.

ARBITRI: Boldrini di Macerata ed Errico di Catania; cronometrista Sodano di Bologna.

RETI: 17′ pt Patetta (P), 8′ pt e 18′ st Perciavalle (B), 7′ pt Votano (P), 7′ st e 14′ st El Gallaf (P), 18′ st Balestri (P), 19′ st Catania (B)

NOTE: ammoniti Montorzi (P), Pipeschi (B), D’Amico (P), Catania (B), Patetta (P).

