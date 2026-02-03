Dal Dojo alla scuola. Il Karate Antico Okinawa-Te Livorno con il Liceo Enriques

È partita la collaborazione tra l’Okinawa-Te Livorno – stile Shorinji Ryū, Karate Antico, guidato dal maestro Alessandro Calamai, e il Liceo Federigo Enriques, con un progetto dedicato all’attività motoria e alla crescita personale degli studenti.

Il maestro Alessandro Calamai porta il Karate Antico di Okinawa tra i banchi di scuola del liceo Enriques come strumento educativo e formativo.

È partita la collaborazione tra l’Okinawa-Te Livorno – stile Shorinji Ryū, Karate Antico, guidato dal maestro Alessandro Calamai, e il Liceo Federigo Enriques, con un progetto dedicato all’attività motoria e alla crescita personale degli studenti.

Le attività si svolgono tutti i martedì del mese di febbraio, con incontri programmati durante l’orario scolastico, nei quali il maestro Calamai e alcuni praticanti senior affiancano le classi in un percorso che introduce elementi di postura, coordinazione, respirazione, concentrazione e primi principi del Karate tradizionale.

L’obiettivo non è solo tecnico, ma soprattutto educativo: sviluppare rispetto, autocontrollo, disciplina e consapevolezza corporea, utilizzando le arti marziali come strumento di formazione della persona.

Il progetto è promosso e coordinato dai docenti Monica Isolani ed Enrico Rinaldi, responsabili dell’iniziativa, con il coinvolgimento diretto degli insegnanti Maicol Palombo e Claudia Della Torre, che seguono le classi affidate durante le attività.

«Il Karate – spiega Calamai – è prima di tutto educazione. Portarlo a scuola significa dare ai ragazzi strumenti concreti per crescere, imparare il rispetto e conoscere meglio sé stessi. È un modo per restituire al territorio ciò che il dojo ci insegna ogni giorno.»L’attività dell’Okinawa-Te Livorno prosegue durante tutto l’anno presso il Dojo Vento d’Oriente, storica realtà cittadina che ospita diverse discipline marziali, guidata dal maestro Giacomo Santaniello, punto di riferimento per la diffusione della cultura marziale sul territorio.

La collaborazione con l’Enriques rappresenta così un ponte concreto tra scuola e sport, dimostrando come discipline tradizionali come il Karate possano contribuire ancora oggi alla crescita umana e sociale delle nuove generazioni.

Un progetto che unisce docenti, studenti e praticanti in un’esperienza condivisa, rafforzando il legame tra educazione, territorio e cultura sportiva.

Condividi:

Riproduzione riservata ©