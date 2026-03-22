Dal liceo agli interstili: il Karate Antico di Okinawa del Maestro Alessandro Calamai cresce tra Livorno e Genova

Dalla palestra del liceo agli allenamenti interstile fuori regione: il Karate Antico Okinawa-Te guidato dal Maestro Alessandro Calamai continua a crescere e a farsi conoscere

Dalla palestra del liceo agli allenamenti interstile fuori regione: il Karate Antico Okinawa-Te guidato dal Maestro Alessandro Calamai continua a crescere e a farsi conoscere.

A Livorno, presso il Dojo Vento d’Oriente in via delle Robinie, il gruppo si allena con costanza, unendo praticanti di diverse età in un percorso che va oltre la semplice attività sportiva. Il Karate tradizionale di Okinawa viene proposto come disciplina completa, capace di sviluppare non solo la tecnica, ma anche disciplina, autocontrollo e crescita personale.

Negli ultimi giorni, il Maestro Alessandro Calamai è stato invitato a tenere una lezione durante un allenamento interstile a Genova, un’occasione di confronto e condivisione tra praticanti di diverse scuole e stili. La lezione ha coinvolto numerosi partecipanti, offrendo un momento di lavoro concreto e scambio marziale.

“Il Karate non è solo tecnica, ma un percorso di crescita continua” spiega Calamai. “Ogni allenamento è un’occasione per migliorare, non solo fisicamente ma anche interiormente”.

Il percorso prosegue a Livorno, dove il dojo continua ad accogliere nuovi praticanti interessati ad avvicinarsi al Karate Antico di Okinawa, in un ambiente serio, rispettoso e orientato alla crescita.

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