Dalla Sardegna ai Tre Ponti in windsurf foil: l’impresa di Matteo Iachino

Nella foto principale un bella immagine di gruppo scattata da Andrea Dani. Nelle altre foto il percorso compiuto dal campione del Mondo e alcune immagini dell'arrivo ai Tre Ponti

Il campione del mondo di Windsurf, Matteo Iachino, è partito da Golfo Aranci per arrivare in continente con meta di arrivo proprio al Centro Livorno Surf 3 Ponti con il suo windsurf foil per un totale di circa 278 chilometri

Amanti del mare, mercoledì 18 ottobre è andato in scena la celebrazione di una vera e propria impresa sportiva mai provata prima. Il campione del mondo di Windsurf Matteo Iachino è partito dalla Sardegna, precisamente da Golfo Aranci, per arrivare in continente con meta di arrivo proprio al Centro Livorno Surf 3 Ponti con il suo windsurf foil.

Matteo approfittando della previsione favorevole (vento da sud) ha compiuto la lunga traversata per una lunghezza di 278 chilometri circa (150 miglia nautiche). Gli amici del windsurf labronico hanno aspettato il campione insieme a David Gabbriellini, presidente della Windsurf Livorno, e hanno compiuto insieme a lui l’ultimo miglio in acqua per accompagnarlo sulla spiaggia.

