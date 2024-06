Dama: 3 podi nel Campionato Italiano Juniores per la “Scuola livornese Michele Borghetti”

Mentre a Petal, nel Mississipi, il Campione del Mondo in carica, Matteo Bernini, sta per iniziare il match in cui difenderà il proprio titolo iridato, ad Aosta i 5 allievi della "Scuola livornese di dama Michele Borghetti" fanno incetta di ottimi risultati ottenendo ben 3 podi nel Campionato italiano juniores

Una giornata particolare per i giocatori, grandi e piccoli, del Circolo Damistico Livornese.

Mentre a Petal, nel Mississipi, il Campione del Mondo in carica, Matteo Bernini, sta per iniziare il match in cui difenderà il proprio titolo iridato, ad Aosta i 5 allievi della “Scuola livornese di dama Michele Borghetti” fanno incetta di ottimi risultati ottenendo ben 3 podi nel Campionato italiano juniores.

Infatti, su 5 bimbi e bimbe partecipanti, 2 secondi posti, un terzo e un quarto posto che ha lo stesso valore del terzo in quanto sfiorato per un piccolo dettaglio. Ma anche la quinta partecipante ha giocato in modo egregio finendo nona in un gruppo di oltre 20 partecipanti.

Clara Damari si guadagna la medaglia d’argento diventando così vice campionessa italiana, Andrea Palumbo sale sul podio con un bronzo nella categoria Mini-Cadetti. Nella categoria primi passi Annalisa Mazzoncini è arrivata al secondo posto e Giulio Damari riesce a guadagnare il terzo posto a pari merito (diventato poi quarto posto per il quoziente). Anna Damari chiude invece al nono posto su 23 partecipanti.

Matteo Bernini nel 2022 ha conquistato il titolo mondiale di dama inglese, disciplina che si gioca un po’ dappertutto nel globo, a differenza della nostra, la dama italiana, che purtroppo si gioca solo in Italia, pur essendo, tecnicamente parlando, forse la più bella.

Matteo vinse nettamente, addirittura per 3-0, il match contro il sudafricano Lubabalo Kondlo, riuscendo così a riportare a Livorno quel titolo iridato che, per 4 volte, aveva visto trionfare il suo concittadino e grande amico Michele Borghetti. A questo proposito giova ricordare che Livorno è l’unica città dei 5 Continenti a poter vantare 2 Campioni del Mondo. Sembra incredibile, ma è così. E, da oggi, Matteo incontrerà un altro sudafricano, Melikaya Nonyukela, che lo scorso anno vinse la selezione che avrebbe designato lo sfidante. Si tratta della disciplina denominata GAYP (Go As You Please).

Il match si giocherà al meglio delle 24 partite, al temine delle quali vincerà chi avrà ottenuto il maggior numero di partite. Però a Matteo basterà anche pareggiare il conto delle partite vinte e perse, in quanto, essendo Campione in carica, conserverebbe il titolo. Il contrario di quello che avvenne nel 2022 quando, per aggiudicarsi il titolo, doveva assolutamente vincere e lui lo ha fatto nel migliore dei modi, con un secco 3-0.

Condividi:

Riproduzione riservata ©