Dama a Villa Henderson. Trionfa Michele Borghetti, sul podio anche il padre

Vittoria del pluricampione del mondo Michele Borghetti. Torna ad essere protagonista anche il padre, Gianfranco, che rispolvera le pedine dopo 12 anni dalla sua ultima apparizione davanti ad una damiera pubblica

Un bellissimo torneo promozionale di dama internazionale si è svolto nel magnifico giardino del Museo di Storia Naturale, grazie alla disponibilità della direttrice, Anna Roselli. Malgrado il gran caldo, attenuato dalla freschezza del piacevole ambiente, e il periodo di vacanza, una dozzina di partecipanti si sono cimentati in un gioco, attualmente poco praticato in Italia ma che, assieme alla dama inglese, è quello che permette di poter girare il mondo ed incontrare avversari dei 5 Continenti. Sono le due specialità, dama italiana e dama inglese, che hanno permesso ai nostri concittadini Michele Borghetti e Matteo Bernini di diventare Campioni del Mondo, andando a giocare in America, Russia, Cina, Barbados, oltre a tutta Europa.

Come sappiamo la nostra dama italiana, la magnifica dama italiana, è purtroppo giocata, a livello agonistico solo nello Stivale, Isole comprese. Tornando al torneo svolto a Villa Henderson nel gruppo degli adulti ha vinto Michele Borghetti precedendo Andrea Taviani, venuto appositamente da Empoli per partecipare, seguiti da Gianfranco Borghetti, tornato a disputare un torneo dopo 12 anni e da Gabriele Langella. Nel gruppo più atteso, quello degli allievi della Scuola di dama di Michele Borghetti, vittoria a punteggio pieno di Samuele Peruzzi, seguito dal duplice campione italiano under 10 (nel 2022) e under 13 (nel 2023) Andrea Palumbo che, proprio il 22 agosto festeggia 11 anni. In terza posizione segue, a sorpresa perché gioca da pochissimo, Omar Youssef, che precede la prima bimba, la bravissima Caterina Tozzi. Dopo di lei Adele Baccigalupo, la piccolissima Annalisa (7 anni!) e Karim Kasbaoui. Alla premiazione medaglie per tutti e coppe per i bimbi primi tre classificati.

