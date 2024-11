Dama, ai Campionati Italiani brillano i livornesi

Arrivano, da Palermo, ottime notizie per i damisti livornesi e, in particolare, per gli allievi della "Scuola di dama Michele Borghetti"

Arrivano, da Palermo, ottime notizie per i damisti livornesi e, in particolare, per gli allievi della “Scuola di dama Michele Borghetti”, gestita e curata nei minimi particolare dal pluri Campione del Mondo livornese, considerato il più grande giocatore della storia centenaria della Federazione Italiana Dama.

Andiamo con ordine, partendo dalla sorpresa di vedere la giovanissima Clara Damari, appena 11 anni, arrivare seconda nel campionato italiano riservato alla categoria Provinciale e quindi a giocatori di tutte le età, e non solo giovani. Clara, allieva della scuola di dama succitata, ha disputato un ottimo campionato, che fa seguito alle sue brillanti prestazioni anche a dama internazionale, quella con 100 caselle e regole diverse, meno conosciuta da noi, ma che si pratica in tutto il mondo. La sua passione per il gioco, la sua serietà, il suo impegno, la sua correttezza hanno ricevuto il meritato premio. Clara ha una sorella, Anna, che ha 9 anni ed un fratellino, Giulio, di 7 anni. Ebbene, tutti giocano a dama partecipando a tornei in Italia e all’estero. Sembra quasi che nel loro cognome ci sia la predestinazione per la passione che hanno. Gioca nei tornei anche il padre, Edoardo, ma i figli gli sono superiori!

Nella categoria dei Candidati Maestri brillante prestazione di un altro allievo del Maestro Borghetti, Ignazio Marica che, con grande determinazione, ha conquistato il podio in un gruppo di giocatori esperti e molto agguerriti. Le sue prime parole sono state di ringraziamento per il suo Insegnante che lo sta instradando per l’ambita promozione a Maestro, la più alta categoria.

Infine, una dovuta citazione per il Maestro Franco Manetti. Questo giocatore gioca a dama fin dal 1963, quando partecipò al campionato giovanile, vinto l’anno successivo. E proprio nel 1964,appena sedicenne, vinse il primo degli addirittura quindici campionati a squadre. Il primo nel 1964 e l’ultimo lo scorso anno, nel 2023, a distanza di 59 anni. A dimostrazione che, con la passione e le capacità, la dama è uno sport della mente/gioco che si può praticare, verrebbe da dire, all’infinito.

Non dimentichiamo che un altro giovanissimo rappresentante della “Scuola di dama Michele Borghetti”, il dodicenne Andrea Palumbo, sia nel 2022 che nel 2023 ha vinto il campionato italiano giovanile.

Dulcis in fundo, preme ricordare che Livorno è l’unica città dei 5 continenti ad avere al proprio Circolo ben 2 Campioni del Mondo: oltre a Borghetti che ne ha vinti 4, il bravissimo Matteo Bernini, già salito a tre. Altro risultato di livello mondiale è quello, ancora una volta di Michele Borghetti, che detiene il record mondiale bendato sulle 64 caselle da oltre 21 anni e il record di vittorie nel campionato italiano assoluto di dama italiana. Prima di lui il record delle vittorie nei campionati assoluti, chi lo deteneva? Un altro livornese: Piero Piccioli. Scusate se è poco!

Condividi:

Riproduzione riservata ©