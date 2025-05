Dama. Bernini conquista il suo 4° titolo italiano. Clara Damari è argento

Continuano, incessanti, gli ottimi risultati dei giocatori di dama del Circolo Damistico Livornese. Dopo i due recenti titoli italiani conquistati dal piccolo Giulio Damari, neppure 8 anni, e dal giocatore italiano più titolato nella storia, Michele Borghetti, arrivano un altro titolo italiano assoluto e altre brillanti prestazioni

Il pluricampione del mondo di dama inglese, Matteo Bernini, ha conquistato a Misano Adriatico (RN) il suo quarto titolo italiano della specialità “3moves”. Si differenzia da quella “a mossa libera”, nella quale Matteo detiene ben 3 titoli mondiali. Ma per un super campione come Matteo “tutto fa brodo” e riesce a vincere nell’una e nell’altra specialità.

L’impresa era meno facile del previsto dal momento che i giocatori italiani, in pochi anni, sono diventati, senza ombra di dubbio, e con dati alla mano, i migliori al mondo. Tutto è cominciato nel 2013, quando il nostro concittadino Michele Borghetti ha conquistato il primo dei suoi 4 titoli mondiali.

Era dal 1847, anno della prima edizione del Campionato Mondiale che il titolo iridato veniva conquistato da giocatori di lingua madre inglese. Ci sono voluti ben 166 anni ma, dal 2013, altri due italiani hanno conquistato la corona mondiale: Sergio Scarpetta di Foggia e un altro livornese, Matteo Bernini, già vincitore, come sopra detto, di 3 titoli mondiali.

L’accoppiata livornese M.B. (Michele Borghetti – Matteo Bernini) fa sì che la nostra città sia l’unica dei 5 Continenti ad avere 2 Campioni del Mondo in attività.

A Misano Adriatico (RN) si sono svolti anche i campionati femminili, sia di dama italiana che di dama internazionale. E qui la giovanissima, non ancora dodicenne, Clara Damari, già protagonista di ottimi risultati e di numerose vittorie, si è superata arrivando a conquistare il titolo di vice-campionessa italiana assoluta di dama internazionale.

Per questo risultato le è arrivata la meritatissima promozione alla categoria “Regionali”.

Non solo, ma Clara ha conquistato anche un ottimo terzo posto nel campionato a dama italiana. Ma le belle prestazioni non finiscono qui. A dama italiana Anna Damari, la sorellina di Clara, che non ha ancora 10 anni, ha conquistato un ottimo sesto posto e, dopo di lei, l’ancora più piccola Annalisa Mazzoncini, ha lasciato dietro di sé, nella classifica finale, molte concorrenti nettamente più grandi di lei e molto più esperte.

Da sottolineare che i tre fratelli Damari (Clara, Anna e Giulio), Annalisa Mazzoncini e molti altri praticanti questo meraviglioso gioco – piccoli e grandi – fanno pare della prestigiosa “Scuola di Dama Michele Borghetti”, e sono quindi sotto la guida di colui che è considerato il più grande giocatore della storia della dama.

