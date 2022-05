Dama che passione! In Villa Mimbelli il torneo tra 45 bambini

Una vera festa dello sport della mente che ha creato entusiasmo fra i piccoli giocatori, ma anche fra i loro genitori, ripagando il gran lavoro di preparazione e di svolgimento del torneo stesso

Ben 45 fra bimbe e bimbi hanno partecipato al torneo di dama organizzato dall’Associazione Ludica Koala e dal Circolo Damistico Livornese: il torneo si è svolto nel bellissimo parco di Villa Mimbelli.

Una vera festa dello sport della mente che ha creato entusiasmo fra i piccoli giocatori, ma anche fra i loro genitori, ripagando il gran lavoro di preparazione e di svolgimento del torneo stesso. Il torneo è stato suddiviso in due gruppi, a seconda delle classi frequentate. Tutti i 45 giocatori hanno partecipato al Progetto Gioco Scaccia Gioco, ideato dal Maestro di Scacchi Andrea Raiano, che ha visto dama e scacchi presenti in 35 classi della città, anche se le domande per partecipare avevano raggiunto le 3 cifre. Per quanto concerne la dama, le lezioni nelle classi, queste sono state curate dal pluricampione del Mondo Michele Borghetti, coadiuvato dal padre Gianfranco. Frequenti anche le presenze in classe del neo vincitore del titolo mondiale Matteo Bernini. Per quanto invece riguarda il torneo svolto a Villa Mimbelli, la gestione delle partite e delle classifiche è stata curata da Michele Borghetti, dal giovane e validissimo Alex Del Vivo e dalla gentilissima professoressa Simona Del Grande, madre di uno dei ragazzi partecipanti, fra i migliori allievi di Michele.

Queste le classifiche:

I° Gruppo: Terza elementare e classi superiori:

1° PERUZZI Samuele punti12;

2° PALUMBO Andrea 10,44.64;

3° CATONE Stefano 10,43.70;

4° Davide 10,42.60;

5° AGOSTO Alessandro 8,44.52;

6° p.m. ANFOSSI Eugenio 8,42.44;

6° p.m. SIGNORIELLO Davide 8,42.44;

8° FRANCHINI Giacomo 8,41.46;

9° DAMARI Clara (prima bimba!) 8,38.44;

10° BENEDETTI Joele 8,38.40;

11° SILVA Lorenzo 8,33.42.

Seguono, in ordine alfabetico (quando si tratta di bimbi il Circolo Damistico Livornese non indica mai le ultime posizioni)

AGENO Leonardo; ASCENZI Andrea; BAGGIANI Greta; CAI Isabella; CUOMO Samuele; DOMENICI Diego; FERRIGNO Giulia; FUAD Rahman; GRIFONI Giorgio; MARINARI Agata; MAZZI Ginevra; PADOVANI Dario; PAOLINI Giacomo; PINTEA Alessio; PROVINCIANI Adrian; SABIA Emanuele; SALVINI Jacopo; SODANO Alessio; SPAGNOLI Chiara; TAMPUCCI Gregorio; TOUAMI Aicha; TOUAMI Yasmine; VISCONTI Elia.

II° Gruppo: Prima e Seconda elementare

1° BACCIGALUPO Adele punti12;

2° TOZZI Caterina 8,44.48;

3° ABDELMAGEED Ali Jamal 8,36.36;

4° BAGGIANI Giorgio 8,34.28;

Seguono, in ordine alfabetico:

LACAPRA Elena

SOROGA Bianca

SOROGA Leonardo

STOYKOVA Alia

TOUAMI Nayme