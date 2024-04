Dama, Clara Damari trionfa al torneo di qualificazione per il Trofeo Nazionale Coni

La giovane promessa della dama labronica ha ottenuto 5 vittorie e un pareggio. Secondo classificato Davide Moscatiello che, dopo la sconfitta con Clara, ha inanellato una sfilza di 5 vittorie consecutive che lo hanno proiettato ad un passo dalla vittoria. Al terzo posto, dopo spareggio col sorprendente Edoardo Crovetti, è arrivato proprio Andrea Palumbo

Si è svolto, presso la sede della “Scuola calcio Virtus Livorno”, un torneo di dama a cui hanno partecipato 10 allievi della “scuola di dama Michele Borghetti”, gestita e curata personalmente dal 4 volte Campione del mondo, nonché detentore del record mondiale bendato. Scopo del torneo quello di qualificare i partecipanti al Trofeo Nazionale indetto dal Coni Nazionale, che avrà luogo a Catania dal 3 al 6 ottobre di quest’anno e che è riservato ad alunni dai 10 ai 14 anni. Il segnale più bello che hanno dato le bimbe (4) e i bimbi (6) partecipanti a questo torneo è stata l’estrema correttezza, rispetto del silenzio per una maggiore concentrazione e la sportività che, in più occasioni, ha suscitato l’ammirazione del pubblico presente. Questi sono i valori principali che vengono insegnati agli allievi della scuola e che hanno più importanza di una vittoria raccolta magari attraverso scorrettezze o finti falli che esistono solo nella fantasia di chi vuol farli apparire.

Ogni partecipante ha disputato 6 partite seguendo un sistema di attribuzione dell’avversario che fa parte del Regolamento della Federazione Italiana Dama. Tutti disputano le partite stabilite e non è prevista l’eliminazione.

Alla fine, ovviamente, prevale chi ottiene i risultati migliori. E questo è quello che ha ottenuto la bravissima Clara Damari che ha già collezionato una lunga serie di vittorie non avendo ancora compiuto 11 anni! Clara ha ottenuto ben 5 vittorie e un pareggio, ottenuto contro il due volte Campione italiano under 10 e under 13 (in questo caso ad appena 11 anni non ancora compiuti!) Andrea Palumbo. La prima partita, contro il bravissimo Davide Moscatiello, che alla fina arriverà meritatamente secondo, è stata la più lunga di tutto il torneo e Clara alla fine ha prevalso, mettendo in saccoccia una vittoria importantissima. Secondo, come detto, proprio Davide Moscatiello che, dopo la sconfitta con Clara, ha inanellato una sfilza di 5 vittorie consecutive che lo hanno proiettato ad un passo dalla vittoria. Al terzo posto, dopo spareggio col sorprendente Edoardo Crovetti, è arrivato proprio Andrea Palumbo, forse un pochino sottotono rispetto alle previsioni della vigilia. Ciò non toglie che, arrivando terzo, farà parte della squadra che andrà a Catania. E, meritatamente, a Catania andrà come riserva, anche Edoardo Crovetti. Alla cerimonia di premiazione, con coppe per i primi classificati e medaglia ricordo per tutti, è stata sottolineata dallo stesso Michele Borghetti, la correttezza, concentrazione e sportività di tutti quanti i partecipanti. Anche coloro che non sono stati nell’alto della classifica hanno disputato ogni partita col massimo impegno. Vogliamo citarli tutti, in ordine alfabetico: Adele Baccigalupo, Francesco Bandecchi, Demian Battaglini, Margherita De Paolis, Caterina Tozzi, Omar Youssif Mostafa Faramawy.

Un ringraziamento ai padroni di casa della “Scuola calcio Virtus Livorno”, per l’accoglienza e l’ottima cucina che ha deliziato il pranzo dei presenti.

