Dama, Livorno un novembre al top! Bernini iridato, Palumbo vice tricolore, i Damari brillano in Cina

Una settimana straordinaria per il Circolo Damistico Livornese: Matteo Bernini difende il doppio titolo mondiale nella dama inglese, il quattordicenne Andrea Palumbo conquista l'argento ai Campionati italiani e Clara, Anna e Giulio Damari si mettono in evidenza al Mondiale giovanile

C’è una Livorno che conquista il mondo senza bisogno di palloni, canestri o campi da gioco. È quella della dama, disciplina nella quale concentrazione, memoria, strategia e capacità di prevedere le mosse dell’avversario fanno la differenza. E a metà novembre il Circolo Damistico Livornese ha vissuto una settimana semplicemente eccezionale, raccogliendo risultati di altissimo livello in tre diverse competizioni internazionali e nazionali.

Tre storie, tre palcoscenici e un unico filo conduttore: il talento damistico livornese. Da Lucera, dove Matteo Bernini ha confermato il proprio doppio titolo mondiale, passando per Reggio Calabria, con il secondo posto italiano del giovanissimo Andrea Palumbo, fino alla Cina, dove i fratelli Clara, Anna e Giulio Damari hanno affrontato il Mondiale giovanile, tornando a casa con indicazioni molto incoraggianti per il futuro.

BERNINI ANCORA CAMPIONE DEL MONDO: TRE SFIDE IRIDATE SENZA SCONFITTE

Il Gran Maestro Matteo Bernini continua ad arricchire una carriera già straordinaria. A Lucera, in provincia di Foggia, ha brillantemente difeso il doppio titolo di Campione del Mondo di dama inglese, nella specialità GAYP, acronimo di Go As You Please, ovvero “muovi come vuoi”.

Una variante che si distingue dall’altra specialità della dama inglese: mentre in quest’ultima le prime tre mosse vengono sorteggiate, nella GAYP ciascun giocatore può iniziare la partita scegliendo liberamente la mossa che ritiene più opportuna. Naturalmente, lo stesso vale per l’avversario quando arriva il suo turno di apertura.

Bernini aveva conquistato il titolo nel 2022, superando nettamente il sudafricano Lubabalo Kondlo con un secco 3-0. Lo aveva poi difeso nel 2024 contro un altro rappresentante del Sudafrica, Melikaia Nonukela, battuto 2-0. Questa volta sulla sua strada si è presentato il russo naturalizzato americano Alex Moiseyev, sei volte Campione del Mondo. Anche lui ha dovuto arrendersi al livornese, sconfitto 2-0.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi aggettivo la dimensione dell’impresa: tre confronti mondiali disputati e nessuna sconfitta, neppure parziale, in quasi 70 partite giocate. Ogni confronto prevede infatti 24 partite, ma il match viene interrotto quando il risultato è ormai acquisito e non esistono più possibilità di rimonta.

C’è anche un curioso collegamento con un’altra grande pagina della storia damistica livornese. Moiseyev, infatti, è proprio il giocatore che nel 2013 venne sconfitto da un altro concittadino, il Gran Maestro Michele Borghetti, che in quell’occasione conquistò il primo dei suoi quattro titoli mondiali.

Borghetti, unico italiano a essere Gran Maestro in tre diverse specialità del gioco (nel mondo sono soltanto due i giocatori con questa caratteristica), oggi si dedica all’insegnamento. È unanimemente riconosciuto come il più grande eclettico giocatore della storia della dama, con una collezione impressionante di titoli e record. Tra questi spicca quello mondiale di gioco bendato in simultanea contro ben 23 avversari, stabilito il 18 agosto 2003 e ancora imbattuto.

Due campioni livornesi, legati da una grande amicizia e accomunati anche, per una curiosa coincidenza, dalle stesse iniziali. Bernini e Borghetti hanno portato il nome di Livorno ai vertici della dama mondiale, dalla Cina all’America, dalla Russia all’Africa e in tutta Europa, raccogliendo successi e riconoscimenti.

PALUMBO, 14 ANNI E UN ARGENTO CHE VALE ORO

Dalle imprese mondiali dei grandi campioni a una promessa che sta già diventando una splendida realtà. A Reggio Calabria, Andrea Palumbo, appena quattordicenne, ha conquistato il secondo posto nel Campionato italiano della categoria Regionali, confrontandosi con un gruppo composto da giocatori esperti, molti dei quali praticano la disciplina da parecchi anni.

Un risultato brillantissimo, impreziosito da una soddisfazione ulteriore: nell’incontro diretto Palumbo è riuscito a battere proprio il giocatore che avrebbe poi conquistato il titolo italiano.

Resta un po’ di rammarico per la sconfitta rimediata nel primo turno, che ha costretto il giovane livornese a inseguire. Ma è proprio in quel momento che è emersa un’altra qualità fondamentale: la capacità di non arrendersi. Seguendo gli insegnamenti del suo maestro Michele Borghetti, Andrea non si è lasciato scoraggiare e ha costruito una rimonta brillante, fino a raggiungere il secondo gradino del podio.

Livorno si conferma così una vera e propria culla della dama. Una disciplina che richiede riflessione, pazienza e una notevole capacità di analisi, perché ogni singola mossa può risultare determinante per l’esito finale della partita.

A dama, infatti, quando si avanza con una pedina non è più possibile riportarla indietro. Prima di muoverla bisogna quindi saper valutare quale sarà il suo destino: diventerà un punto di forza oppure si trasformerà in una debolezza, offrendo un’opportunità all’avversario?

È proprio questa capacità di anticipare le conseguenze di ogni scelta, attraverso una straordinaria combinazione di memoria e analisi, a distinguere i giocatori più bravi.

I FRATELLI DAMARI IN CINA: TRE GIOVANI TALENTI CHE PROMETTONO BENE

L’altra bella notizia arriva dalla Cina, dove Clara, Anna e Giulio Damari, rispettivamente di 13, 11 e 9 anni, hanno partecipato al Campionato mondiale giovanile.

Per i tre fratelli è stata un’esperienza bellissima e soprattutto molto formativa. Accanto ad alcune sconfitte che erano state messe in preventivo, sono arrivate anche diverse vittorie, segnali incoraggianti che fanno intravedere margini di crescita importanti e prospettive molto interessanti per il futuro.

I tre fratelli Damari, proprio come Andrea Palumbo, fanno parte della Scuola di dama Michele Borghetti, una realtà che in pochi anni di attività ha già raccolto un bottino di tutto rispetto: otto titoli italiani e una decina di piazzamenti sul podio.

E non si tratta di titoli qualsiasi. Clara Damari, per esempio, è Campionessa italiana Assoluta femminile: è dunque la numero uno tra tutte le rappresentanti nazionali del gentil sesso, non soltanto tra le giovani giocatrici.

Andrea Palumbo può già vantare tre titoli italiani, tra i quali quello assoluto a squadre. Il quattordicenne livornese ha inoltre conquistato i Campionati italiani giovanili nel 2022 e nel 2023.

Il più piccolo della famiglia, Giulio Damari, a soli nove anni ha già conquistato tre titoli italiani giovanili. Anche Anna, undicenne, ha messo in bacheca un titolo italiano, senza voler rimanere indietro rispetto ai risultati della sorella Clara e del fratello Giulio.

Un gruppo di giovani talenti che rappresenta il presente e soprattutto il futuro della dama livornese, grazie anche al lavoro quotidiano della scuola guidata da Borghetti.

L’ORGOGLIO DI LIVORNO E IL VALORE DEL GIOCO PULITO

I risultati ottenuti a metà novembre raccontano molto più di una settimana fortunata. Raccontano il valore di una tradizione sportiva, la qualità dei suoi protagonisti e l’importanza di un percorso di formazione che sta continuando a produrre campioni e giovani promesse.

Dal titolo mondiale di Bernini all’argento italiano di Palumbo, passando per le esperienze internazionali dei fratelli Damari, il Circolo Damistico Livornese può guardare con orgoglio a quanto costruito.

E c’è un ultimo aspetto che merita di essere sottolineato, oltre alle coppe, alle medaglie e ai titoli conquistati. La dama è un gioco pulito, nel quale il rispetto dell’avversario occupa il primo posto. Un insegnamento che accompagna ogni partita e che rende questi successi ancora più belli.

Un motivo in più, dunque, per essere orgogliosi di questi ragazzi e dei campioni che continuano a portare Livorno sul tetto del mondo

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