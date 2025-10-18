Dama. Matteo Bernini è ancora campione del mondo

Il livornese conquista il suo quarto titolo iridato. Con Michele Borghetti Livorno si conferma capitale mondiale della dama

Matteo Bernini si conferma sul tetto del mondo. Il campione livornese ha infatti difeso con successo il titolo mondiale blitz conquistato lo scorso anno, centrando così il suo quarto titolo iridato. Ai due successi mondiali nel formato blitz si aggiungono i due ottenuti a tempo normale nel 2022 e nel 2024: un dominio assoluto che consacra Bernini tra i più forti damisti di sempre.

Ma qual è la differenza tra le due specialità?

Nel blitz, i giocatori hanno a disposizione solo 3 minuti complessivi per l’intera partita, con una ricarica di 3 secondi per ogni mossa. Serve quindi una profonda conoscenza teorica e un eccezionale colpo d’occhio, perché i margini di riflessione sono ridottissimi.

Nel gioco a tempo normale, invece, il regolamento prevede 1 ora e 20 minuti di tempo iniziale, più 1 minuto di incremento per ogni mossa: una modalità che privilegia strategia e ragionamento approfondito.

Insomma, che si giochi a ritmo serrato o con la calma della riflessione, Matteo Bernini domina in ogni contesto.

Un successo che lo consacra anche come degnissimo erede del concittadino Michele Borghetti, anch’egli quattro volte campione del mondo, oltre a essere detentore — da oltre 22 anni — del record mondiale bendato e vincitore di 55 titoli italiani.

Numeri che rendono Borghetti, a detta degli addetti ai lavori, il più grande giocatore di dama nella storia italiana, fin dalla fondazione della Federazione Italiana Dama nel lontano 1924.

Tornando al nuovo exploit di Bernini, il livornese ha chiuso il torneo con 5 punti di vantaggio sul secondo classificato, un altro italiano, Luciano Negrone, mentre al terzo posto si è piazzato il russo naturalizzato americano Alex Moiseyev, davanti ad altri 25 partecipanti. Nessuno, nel corso del torneo, è riuscito a battere il campione labronico.

Con Bernini e Borghetti, Livorno si conferma Capitale mondiale della dama, unica città al mondo a poter vantare due campioni del mondo in attività.

Una coppia, quella formata dalle iniziali M.B., davvero imbattibile: la più forte del pianeta a dama.

