Daniele Panicucci nuova guida tecnica del Labrone

Il presidente Senzacqua: "Siamo estremamente sicuri che la sua esperienza, passione e competenza saranno fondamentali per portare la nostra cantina nel prossimo triennio nelle posizioni di vertice che merita"

La Sezione Nautica Labrone è orgogliosa di dare il benvenuto a Daniele Panicucci alla guida tecnica dell’armo a 10 remi. “Siamo estremamente sicuri – spiega il presidente Dario Senzacqua – che la sua esperienza, passione e competenza saranno fondamentali per portare la nostra cantina nel prossimo triennio nelle posizioni di vertice che merita. Il suo arrivo segna l’inizio di una nuova ciclo per la nostra cantina. Siamo pronti a lavorare tutti insieme per costruire un gozzo forte, competitivo, che sappia esprimere al meglio i valori del Labrone sia in “mare” che fuori. Auguriamo un ottimo lavoro e tanti successi con il Labrone”. Un palmares di tutto rispetto per Daniele: ha vogato negli anni con diversi campioni olimpici (Abbagnale, Farina, Pescialli Dei Rossi e tanti altri); ha partecipato a due edizioni di Goodwill games; allenatore Coni di canottaggio secondo livello; finalista ai mondiali junior 1984 4 di coppia; campione europeo 4 di coppia 1985 e nel gruppo olimpico dal 1985 al 1990; Duisburg 1989 Medaglia d’oro 8+ alle Universiadi; partecipazione ai mondiali in 4 senza senior Tasmania 1990; primo posto Barontini 1997 sul San Marco Pontino; vogatore negli anni d’oro del Pontino da 1986 al 1999; campione italiano 4x senior (Nannipieri Riccardo, Marconcini Massimo Panicucci Daniele, Quercioli Michele) VVF Livorno; ha partecipato a molteplici edizioni delle Repubbliche Marinare; allenato negli anni migliori da Raveggi Vincenzo, Unico Marconcini; allenatore di canottaggio dal 1994 (ultimo armo del Palio marinaro allenatore del Salviano).

