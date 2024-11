Danza. Filippo e Varvara, che coppia! Exploit Mondiali di Spagna

Il livornese Filippo Nelli, di 19 anni, e la compagna di danza, la russa Varvara Makienko di 16 anni, trasferita e residente a Livorno per ballare insieme. Sono loro i protagonisti che, in soli 6 mesi di affiatamento con i maestri Michele Bacci e Salvatore Caruso sono riusciti ad ottenere un risultato splendente ai campionati del Mondo Wdsf Under 21 dieci danze che sono andati in scena in Spagna. Il duo è riuscito a raggiungere la semifinale arrivando 8° su 36 atleti unici italiani.

