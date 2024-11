Danza. L’AED sul tetto d’Europa: successi e medaglie al CND

Tantissime soddisfazioni per le ballerine della direttrice Lorella Rebua. Tra i tanti riconoscimenti vinti a Roma nella finalissima del prestigioso concorso europeo CND anche il primo posto di Alice Banchelli nella categoria 1 jazz solista.

di Giacomo Niccolini

Un risultato strepitoso per le ballerine della scuola AED Associazione Europea di Danza della direttrice Lorella Rebua che sbaragliano il famoso concorso europeo CND che si è tenuto nello scorso weekend a Roma all’Auditorium Massimo all’Eur. Un concorso di prestigio assoluto a cui si accede soltanto in seguito a due tostissime selezioni: la prima interregionale per il centro Italia e la seconda nazionale che si è svolta la scorsa primavera a Lucca. Da qui i migliori prospetti italiani sono stati ammessi alla finalissima che ha visto la partecipazione di circa 2200 candidati provenienti da tutta Europa (Spagna, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio, Italia etc) che si sono esibiti per tre lunghe giornate davanti a una giuria di fama internazionale a dir poco d’elite e di qualità (qui i nomi dei giurati).

Squisiti a dir poco i risultati ottenuti dalle ballerine livornesi dell’AED. Nella categoria preparatorio 1 9-11 anni è arrivato un bellissimo secondo posto nel contemporaneo con Elusive, coreografia di Federica Betti con le interpreti: Rachele Barone, Vittoria Calió, Giulia Carraresi, Azzurra Centi, Alyssa Flagiello, Marta Pecorini e Mia Orsini.

Nella categoria 1 11-14 anni ecco il 3° posto con Leggere Strutture, coreografia di Fabiola Zecovin con le interpreti: Alice Banchelli, Olga Rondanina, Matilde Toschi, Maria Gloria De Simoni, Maria Chiara D’Alessandro, Caterina Spagnoli, Giorgia Fusco.

Nella categoria 3 15-25 anni 3° posto con Reflection coreografia di Jenny Buonamano con le interpreti: Angelica Abigail, Angelica Carpina, Caterina Carpina, Caterina Montana, Sara Auribelli, Miriam Feliciani e Rubina Coca.

Infine successo strepitoso e medaglia d’oro nella categoria 1 solista jazz con il primo posto di Alice Banchelli già agli onori della cronaca nella passata edizione del CND svoltosi in Spagna.

