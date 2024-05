Danza. Pioggia di medaglie per il Nina Dance Group al campionato regionale

Grande soddisfazione per la direttrice Serena Sicilia: "Sono veramente orgogliosa dei risultati raggiunti, perché sono risultati ottenuti solo ed esclusivamente con tenacia e passione nostra e degli allievi, perché la nostra scuola è portavoce dello sport pulito e senza scorciatoie. Viva la danza in tutte le sue sfumature"

Sabato 27 e domenica 28 a Monteriggioni (Siena) si è svolto il campionato regionale Fidesm (Federazione Italiana Danza sportiva e Sport Musicali) e per il Nina Dance Group è arrivata una pioggia di medaglie.

“Voglio ringraziare a gran voce tutto lo staff che segue gli atleti – ha commentato soddisfatta la direttrice della scuola Serena Sicilia – Stiamo parlando di Marco Salvadori, Sergio Mariani, Vito Closer, Gaia Sardelli, Selene Banchieri e Giorgio Pupi. Un grande ringraziamento va anche alle famiglie dei ballerini che sostengono la nostra associazione sportiva ed alimentano i sogni i dei nostri atleti. Personalmente – continua Sicilia – sono veramente orgogliosa dei risultati raggiunti, perché sono risultati ottenuti solo ed esclusivamente con tenacia e passione nostra e degli allievi, perché la nostra scuola è portavoce dello sport pulito e senza scorciatoie. Viva la danza in tutte le sue sfumature. Adesso ci prepariamo per volare a Blackpool in Inghilterra, per il Campionato Italiano, per il saggio di fine anno e soprattutto per una nuova e potente apertura a settembre”.

Ecco i risultati raggiunti dalla scuola di via Gelati: Emma&Luisa classe D vicecampionesse regionali, Nina&Chiara classe D semifinaliste, Nicole&Moira classe D finaliste, Martina&Bianca classe D finaliste, Nicole classe C finalista, Moira classe C vicecampionessa regionale, Sara classe C passa il primo turno, Marta classe A finalista, Aurora classe A finalista, Benedetta classe C semifinalista, Asya classe C campionessa regionale, Ylenia classe D finalista, Matilde classe C semifinalista, Emma classe B vicecampionessa, Sara classe A campionessa regionale, Team Nuovaera, Team BlackMamba, Team Little Ant, Funky Trollz campioni regionali, Team Pink Panters vicecampioni.

Ecco i nomi di tutti i ballerini: Emma Corona, Luisa Rocchiccioli, Chiara Cozzolino, Nina Franceschi, Bianca Scheveger, Martina Lepri, Nicole Broccardi Schelmi, Moira Martelli, Sara Celanti, Marta Minuti, Aurora Paoli,Benedetta Lippi, Asya Belghith, Ylenia Di prisco, Matilde Rossi, Emma Faria Freitas, Sara Conti, Aurora Angella, Alice Filippi, Emma Noccioli, Alice Marchini, Alice Macaluso, Aurora delle donne, Gaia Marconcini, Anna Potestà, Aida Kola, Virginia Martelli,Azzurra Maria Fazio,Linda Bertolini, Klea Kokaj, Gabriele Oliviero Aniello, Alessia D’Amicis, Ginevra Celentano, Clelia Niccolini, Anna Serughetti, Nicola Valenti, Melissa Pieri, Beatrice Salvaderi, Mia Bientinesi.

