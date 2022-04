Danza sportiva. Martelli conquista il suo undicesimo titolo italiano

Il 22enne ballerino livornese ha così incassato la medaglia d'oro agli Italiani nella specialità del Popping e due argenti arrivati nell'Hip Hop e nella specialità Battle Hip Hop

Ha soli 22 anni ed è già undici volte campione italiano della categoria assoluta, la AS, di danza sportiva in varie specialità. Il suo nome, Lorenzo Martelli, non ha bisogno di presentazioni ormai nonostante la giovanissima età. Il 22enne ballerino livornese ha così incassato la medaglia d’oro nella specialità del Popping (stile di danza funk e danza hip hop basato sulla tecnica della rapida contrazione e successivo rilassamento dei muscoli) nei recenti campionati italiani andati in scena lo scorso weekend a Massa. In quella stessa occasione non sono mancati altri due podi per Martelli che si è portato a casa altre due medaglie d’argento rispettivamente nella specialità dell’Hip Hop e nella Battle Hip Hop. Medaglie che vanno ad aggiungersi ad un numero ormai innumerevole di coppe, premi, podi e risultati ufficiali di prestigio.

Lorenzo, fuori dalle competizioni ufficiali, sta quindi ormai intraprendendo la carriera di ballerino professionista con delle importanti presenze nei corpi di ballo per alcune trasmissioni televisive e nei vari disco club della zona e di tutta Italia.