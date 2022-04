Danza sportiva, successi per gli atleti livornesi ai campionati italiani

Livorno Danza e Circolo La Rosa primeggia ai campionati italiani di danza sportiva. Si sono svolti a Carrara Fiere i campionati italiani di categoria Fids/Coni dove hanno partecipato con successo gli atleti della società sportiva Livorno Danza di Sonia Filippi

Risultati hip hop singolo – Nella categoria over 17 classe AS primo posto per Francesco Meucci seguito al quinto da Francesco Luciano Benucci. Nella categoria over 17 classe B primo posto per Greta Spagnoli e nella medesima categoria quinto posto per Francesco Mazzoni ed infine settima piazza per Noemi Fortunato.

Nei piccoli categoria 8-12 anni classe a primo posto per Emma Gallupi. Secondo posto per Luca Antonio Sommati categoria over 17 classe A. Nella over 17 classe C quarta piazza per Victoria D’angelo. Nella 13-14 classe C tre finalisti su sei: secondo posto per Sofia Pierdomenico, terzo Tommaso Ricci, quinto posto per Marina Grieco.

Nella 13-14 anni classe B terzo posto per Stella Rizzelli e sesto per Nicole Boldrini.

Risultati hip hop duo – Categoria over 17 primo posto Greta S. e Matteo B. Over 17 classe AS quarta piazza per Francesco B. e Francesco Meucci. Nella 13-14 classe c primo posto per Marina G. e Tommaso R. quinta posizione per Chiara F. e Sofia P. Nella 13-14 classe b primo posto x stella r. e Marta F. Categoria 15-16 classe B secondo posto per Lucrezia C. e Alice O.

Ottimi risultati anche nell’hip hop battle dove hanno partecipato con successo conquistando la finale a otto Francesco M. e Greta S.