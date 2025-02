Dario Bellandi torna nella gabbia per difendere il titolo mondiale

Foto Fight 4 Yours MMA che ringraziamo per la disponibilità

Coach Rizzoli: "Sarà un incontro duro. Dario l'ha battuto la prima volta ai punti e lui vorrà riscattarsi. In tanti chiedevano la rivincita. Ci stiamo preparando al meglio delle nostre possibilità"

“Sarà un incontro duro – spiega coach Massimo Rizzoli – Dario l’ha battuto la prima volta ai punti e lui vorrà riscattarsi. Tra l’altro viene da quattro vittorie consecutive. In tanti chiedevano la rivincita. Ci stiamo preparando al meglio delle nostre possibilità: tra l’altro recentemente siamo stati alla Mma Factory in Francia dove Dario ha potuto allenarsi per una settimana con grandi campioni”. L’atleta livornese del Rendoki Dojo affronterà Kanisauskas, questo il nome dell’avversario, l’8 marzo a Roma in un incontro di Cage Worriors da 5 riprese da 5 minuti ciascuna difendendo la cintura mondiale middle weight – 84 kg per la seconda volta dopo aver difeso la cintura e vinto a luglio dello scorso anno. Ad entrambi, una vittoria schiacciante, potrebbe aprire le porte dell’Olimpo chiamato Ufc, la promotion che chi pratica questo sport sogna fin da bambino.

