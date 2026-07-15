Dario Lomi protagonista con l’Italia U18 agli Europei: il talento del Livorno Baseball brilla in azzurro

L'atleta del Livorno 1948 Baseball sta disputando un ottimo Europeo tra Trieste e Ronchi dei Legionari. Dopo due vittorie nelle prime gare, gli Azzurrini tornano in campo questa sera contro l'Austria.

Il Livorno 1948 Baseball segue con orgoglio il cammino del proprio atleta Dario Lomi, impegnato con la Nazionale italiana Under 18 nel Campionato Europeo di baseball, in corso tra Trieste e Ronchi dei Legionari.

La formazione azzurra, guidata dal manager Guglielmo Trinci, ha iniziato nel migliore dei modi la competizione conquistando due importanti successi nel Girone A: un netto 11-0 contro Israele e la vittoria per 6-5 sulla Francia, risultati che hanno permesso all’Italia di partire con il piede giusto nella corsa continentale.

Tra i protagonisti di questo avvio di torneo c’è proprio Dario Lomi, che si sta ritagliando un ruolo di primo piano grazie alle sue prestazioni. Fino a questo momento il giovane livornese ha fatto registrare una media battuta di .500, con 2 valide, 2 basi su ball, un solo strikeout e 3 punti segnati, confermando solidità nel box di battuta e grande maturità agonistica.

Il cammino degli Azzurrini proseguirà questa sera alle 19.30 sul diamante di Ronchi dei Legionari, dove l’Italia affronterà l’Austria con l’obiettivo di consolidare il primo posto nel girone e proseguire la propria corsa verso le fasi decisive del torneo.

Dal club amaranto arrivano gli auguri a Lomi e a tutta la spedizione azzurra, con la speranza di vedere il giovane talento livornese continuare a mettersi in evidenza anche con la maglia della Nazionale.

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