De Girolamo Vitolo medaglia d’oro a “Let’s Row Towards Olympics”

La Federazione Italiana Canottaggio ha partecipato dal 21 al 28 agosto al Progetto Europeo “Let’s Row Towards Olympics”.

Il progetto era rivolto ai giovani canottieri nati nel 2008 con lo scopo di raggiungere una condivisione culturale, sociale e sportiva tra i ragazzi dei diversi paesi. Il progetto ha previsto lo svolgimento di 5 training camp in diverse parti della Francia per poi convergere nella fase conclusiva a Vaires-Sur-Marne, bacino dove si svolgeranno le prossime olimpiadi di Parigi, dove si sono svolte le regate per le rappresentative nazionali.

I giovani sono stati selezionati non solo per le prestazioni sportive, ma anche per il curriculum scolastico. Fra gli azzurrini convocati faceva parte anche Riccardo De Girolamo Vitolo del Gruppo Sportivo VVF Tomei, che ha potuto fare una esperienza fondamentale, sia dal punto di vista umano che sportivo.

Nelle regate finali sprint alle quali hanno partecipato le rappresentative nazionali, l’equipaggio italiano dell’otto maschile, con il nostro Riccardo, si è classificato al primo posto. Questo l’equipaggio degli azzurrini: Pietro Cascio (SC Telimar), Andrea Delpiccolo (SC Timavo), Alessandro Angeletti, Elia Graziani (CC Piediluco), Pietro Blasig (CMM Nazario Sauro), Michelangelo Colopi (SC Baldesio), Francesco Delbarba (CC Aniene) e Riccardo De Girolamo (VVF Tomei) – al timone il tecnico tecnico Stefano Gioia. Soddisfazione per il Tomei nella speranza che questa esperienza sia da sprone per far crescere l’attività giovanile della società, magari aprendo altre opportunità per l’anno prossimo.

