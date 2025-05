De Raffaele, salta la panchina del Derthona Basket. “Grazie, qui accolto come a casa”

Foto a cura dell'area comunicazione della Bertram Derthona Basket

La notizia era nell'aria già da qualche giorno. Adesso è cosa ufficiale: la Bertram Derthona Basket ringrazia e saluta il tecnico livornese Walter De Raffaele

La notizia era nell’aria già da qualche giorno. Adesso è cosa ufficiale: la Bertram Derthona Basket ringrazia e saluta il tecnico livornese Walter De Raffaele. La comunicazione arriva la mattina di martedì 27 maggio con un comunicato stampa ufficiale che di fatto sottolinea come la società sollevi il nostro concittadino dall’incarico di capo allenatore della prima squadra.

Arrivato sulla panchina bianconera nel dicembre 2023, coach De Raffaele ha guidato la squadra nella seconda parte della stagione 2023/2024, contribuendo in modo determinante alla qualificazione ai playoff e al raggiungimento dei quarti di finale della Basketball Champions League 2024/2025. Questa stagione la squadra piemontese ha sfiorato l’ingresso nella griglia playoff qualificandosi nona nel campionato di serie A1.

“Il Club – si legge nella nota stampa – desidera ringraziare coach De Raffaele per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua esperienza a Tortona, esprimendo i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.

Questo il messaggio che coach De Raffaele ha lasciato sulla sua pagina ufficiale Instagram:

“Grazie. È la prima parola che mi viene dal cuore. Al di là dell’amarezza per non aver potuto portare a termine il percorso iniziato insieme, sento forte il bisogno di dire semplicemente: grazie.

Grazie a Tortona, alla sua gente, che ha accolto me e la mia famiglia facendoci sentire a casa, nella vita quotidiana come in quella lavorativa.

Grazie ai miei collaboratori, a tutte le persone negli uffici della Cittadella, al club e ai tifosi: il vostro affetto e il vostro sostegno, fin dal mio arrivo, sono stati autentici, soprattutto in questa stagione così complessa.

Negli occhi porto la gioia di tutti per lo storico traguardo delle Final 8 di Basketball Champions League: un ricordo che custodirò con orgoglio.

Un pensiero speciale ai ragazzi del Baskin, meravigliosi, in particolare ad Andrea e Filippo.

Grazie di cuore a Claudio Farias, persona straordinaria, e alla sua splendida famiglia.

Sicuramente sto dimenticando qualcuno, ma vi includo tutti in un abbraccio.

Non vi dimenticheremo.

Forza Leoni!”

Walter

Condividi:

Riproduzione riservata ©