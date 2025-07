Denis Alibegović è un giocatore della Pielle

La Pielle Livorno è lieta di ufficializzare l’accordo per la stagione 2025/2026 con Denis Alibegović, guardia/ala classe 1999, 195 cm per 93 kg, proveniente da Treviglio. Denis inizia il suo percorso cestistico a Udine, salvo poi trasferirsi alla Stella Azzurra Roma: nella capitale completa la trafila delle giovanili, disputando i campionati di C con APDB e Fortitudo.

Debutta in Serie B (2015/2016) e poi in A2, seguendo la collaborazione dei nerostellati con Roseto (2018/2019). L’anno seguente vive l’esperienza della ProB tedesca, terza serie nazionale, con la seconda formazione del Bayern Monaco. Al ritorno in Italia si stabilisce nelle Marche: nella stessa stagione di Serie B passa da Ancona e Fabriano.

Nel campionato 2021/2022 firma 30 partite con Fiorenzuola con 28’ di presenza sul parquet e 13,5 punti di media. Chieti lo riporta in A2 e a metà stagione, in attesa del trasferimento a Piombino (Serie B), dove supera i 15 punti a incontro. Poi Caserta (14,3 punti di media nel 2023/2024) e Treviglio, lo scorso, chiuso a 9.1 punti di media a partita.

Queste le parole di coach Andrea Turchetto: “Denis Alibegovic è giocatore difensivamente solido, ha molte soluzioni in attacco e una buona stazza: rientra perfettamente nell’idea di una squadra versatile, atletica, con taglia ed energia. Ha tiro da tre punti, arresto e tiro, ma soprattutto una grande capacità di uno contro uno per arrivare al ferro, caratteristica quest’ultima che cercavamo per essere offensivamente completi. Si tratta di un profilo eclettico, determinato, in grado di giocare più ruoli e con grande etica del lavoro”.

