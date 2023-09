Il derby di Supercoppa si tinge di biancoblu: Libertas 81-Pielle 103

Con ancora un po' di salmastro addosso, qualcuno con le infradito venuto via dai Fiume o dai Lido, c'è chi con ancora la crema da sole nello zaino ecco che il Modigliani Forum torna ad accendersi della più storica rivalità sportiva cittadina: il derby di basket tra Libertas e Pielle

Con ancora un po’ di salmastro addosso, qualcuno con le infradito venuto via dai Fiume o dai Lido, c’è chi con ancora la crema da sole nello zaino ecco che il Modigliani Forum torna ad accendersi della più storica rivalità sportiva cittadina: il derby di basket tra Libertas e Pielle. E poco conta che sia il 9 settembre che il campionato inizierà fra un mese, quando la palla a spicchi torna a rimbalzare Basket City risponde. Specialmente se in campo ci sono i colori delle due fazioni che da sempre hanno animato la rivalità in città quando si parla di pallacanestro. E così sugli spalti anche il sindaco, il delegato del Coni Giannone, l’ex campione d’Italia con la panchina della Reyer Venezia, Walter De Raffaele e tanti altri volti storici che non potevano non ridare il benvenuto a Basket City in una calda serata di fine estate. Circa cinquemila sugli spalti. Mica male…

Prima della partita il presidente Roberto Consigli consegnerà alla famiglia D’Alesio un targa in memoria di Nello D’Alesio ex presidente della Libertas, recentemente scomparso.

In campo la partita è di marca Pielle. L’allungo vero e proprio arriva nel terzo quarto quando i biancoazzurri dimostrano senza ombra di dubbio di essere più in palla fisicamente e, al momento, per quanto visto oggi, una spanna più avanti degli amaranto da un punto di vista tecnico.

Quarto quarto

1’28: Laganà mette il 76-101!

2’30: Ferraro BOMBAAA! Pielle dilaga: 75-98 massimo vantaggio!

4’21 sulla sirena dei 24 secondi appoggia a canestro Chiarini. Fallo subito. Mette il libero: 71-90

5’00 71-87 la Pielle amministra l’ampio vantaggio

6’37 Fallo tecnico Diouf che esce per 5 falli!

7’00 Fratto BOMBA 68-85

7’20 Lo Biondo in contropiede schiaccia!

9’20 Diouf dai liberi fa 1/2

Si riparte per gli ultimi dieci minuti

Terzo quarto

23” Fantoni sotto canestro prova a tener vive le speranze: 63-80

2’10 Rubbini BOMBAAAA! 56-80

4’10 Chiarini BOMBAAAAA! 54-72 massimo vantaggio Pielle!

6’28 Saccaggi fallo tecnico!

ANCORA BOMBA! ANCORA Laganà! 50-63

Saccaggi perde palla!

Chiarini massimo vantaggio: 50-60!

Ancora Lo Biondo da tre: 50-58!

Si apre con la Pielle che sprinta subito con una bomba e risponde Bargnesi: 50-55!

Secondo quarto

Si apre con la buona stella della Pielle il secondo quarto che allungano subito sul 26-31 ancora con Laganà.

Ed è uno scatenato Laganà che dalla lunga fa male, malissimo alla LIbertas e allunga ancora: 26-34!

La Libertas invece sbaglia troppo anche da tre e sotto canestro non riesce a strappare i palloni dalle plance. Momento d’oro ad inizio secondo quarto per la Pielle. Time out Libertas a 5’50 dalla fine del secondo quarto dopo la bomba di Charini che porta la Pielle al massimo vantaggio: 30-37.

A metà esatta secondo quarto punteggio di 33-39.

Ancora errori dalla lunga per la Libertas con Lucarelli e subito dopo anche Fratto sotto canestro.

Antisportivo fischiato a Lucarelli!

A tre minuti dalla sirena Lucarelli accorcia: 35-42. Ancora Lucarelli dalla linea della carità riporta a un tiro di schioppo la Libertas: 39-42. Finale di quarto convulso dove la Pielle prova l’allungo mortifero ma la Libertas in qualche maniera rimane a “vista” andando sul 43-49 a pochi secondi dal termine.

Stoppone di Tozzi, contropiede e canestro di Bargnesi in appoggio: 45-49!

Chiarini canestro e fallo: 45-52 e finisce il secondo quarto!

Primo quarto

Il primo canestro è di marca Libertas! Contropiede e Lucarelli appoggia a canestro 2-0. La partita è un bellissimo punto a punto con le bocche da fuoco da tre punti che si scaldano subito. Dopo 2 minuti e mezzo è 7-8 per la Pielle che poi allunga sul 7-10.

Lucarelli la rimette in careggiata per la Libertas (6′,30) con una bomba che pareggi ai conti: 10 pari.

Poi è un allungo Pielle che si porta sul 12 a 15 a metà esatta del primo quarto.

Poi Fratto trascina i suoi verso la rimonta e a 3 minuti dalla fine del primo quarto mette a segno un canestro e fallo che poi trasforma con un libero.

Canestro del sorpasso per la Libertas per Fantoni che riporta avanti i suoi 25-24 quando manca un minuto alla fine del primo quarto. Rubbini a 10 secondi dal termine mette avanti il muso per la Pielle 25-26. Dall’altra parte è fallo su Fantoni che va in lunetta a3 secondi dal termine: sbaglia il primo, mette il secondo: 26-26.

Poi è una super bomba allo scadere sul fil di sirena del numero 99 Pielle, Laganà, che infiamma la Curva Sud e chiude il quarto con il risultato di 26 a 29 per i biancoazzurri. Che emozioni al Modigliani Forum!

