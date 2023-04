Derby, il grazie del garante delle Persone con disabilità

Foto Giulia Bellaveglia

Il ringraziamento di Valerio Vergili per l'organizzazione che ha permesso ai disabili di assistere all'incontro sotto le rispettive curve

di Giacomo Niccolini

“Voglio sottolineare la splendida organizzazione con cui ieri è stato consentito ai disabili di assistere al derby di basket tra Libertas e PL, frutto della collaborazione tra questura, società sportive Pallacanestro Livorno e Libertas Livorno, e di alcune persone tra cui Valentina Montibeni e Arianna Paoletti, che hanno consentito di distribuire le 13 persone disabili che hanno assistito alla stracittadina da un’ottima posizione, sotto le rispettive curve: tifosi della PL sotto la curva della PL, tifosi della Libertas sotto la curva della Libertas. Tutto ciò ha permesso, grazie anche a una attenta sicurezza, di far sì che la partita sia stata una estrema festa per tutta la città di Livorno, consentendo anche alle persone con disabilità di godere appieno dell’evento”.

Questa la dichiarazione di Valerio Vergili, garante delle Persone con disabilità del Comune di Livorno, all’indomani del derby di basket di serie B che ha visto contrapposte le due squadre livornesi della Libertas e della Pielle e che, al di là del risultato sul campo, ha rappresentato una festa per l’intera città.

