Derby, la carica degli 8033: in palio c’è l’onore, il primato e l’accesso alle Final Four

In foto (di Giulia Belaveglia) Fratto in maglia Libertas e Lo Biondo in maglia Pielle durante l'ultimo derby di supercoppa di settembre

Palazzo dello sport sold-out da qualche giorno (8033 biglietti venduti), con spettatori provenienti anche da fuori regione (palla a due domenica 7 gennaio, ore 18)

Torna il campionato e a Livorno è derby mania: sul parquet del Modigliani Forum, infatti, Caffè Toscano Pielle Livorno e Akern Libertas 1947 si sfideranno per il primato e di conseguenza per l’accesso alle Final Four di Coppa Italia (metà marzo a Roma). Palazzo dello sport sold-out da qualche giorno (8033 biglietti venduti), con spettatori provenienti anche da fuori regione (palla a due domenica 7 gennaio, ore 18).

Ma veniamo alla Libertas 1947, forte e rodata: la squadra di coach Andreazza gioca una pallacanestro improntata sulla difesa e sull’esperienza del nucleo storico, impreziosite la scorsa estate dall’inserimento di giovani di assoluto talento come Tozzi, Allinei e Buca. I giocatori più prolifici a livello realizzativo sono Lucarelli, Fratto e Ricci. Poco al di sotto della doppia cifra ogni domenica Tozzi, Fantoni e Saccaggi (in dubbio, così come Campori). Tozzi se vogliamo è al momento la più bella sorpresa di casa Libertas, elemento capace di giocare sia fronte sia spalle a canestro, viaggia ad oltre 9 punti di media. Importantissimi anche Bargnesi e Williams, assente nel derby di Supercoppa lo scorso settembre e pescato in Olanda per sopperire all’assenza di Forti (attualmente infortunato). A completare le rotazioni Dorin Buca, Nicola Vicenzini, Samuele Balestri e Federico Madeo.

In casa Pielle l’avvicinamento è filato liscio, se non per qualche problemino accusato da capitan Campori che ha lavorato a parte dopo la sosta natalizia. La formazione biancoblu, che secondo il calendario farà gli onori di casa, si presenta come una vera schiacciasassi capace di compiere l’impresa del PalaTerme e tornare prepotentemente sul trono della classifica in condominio con Montecatini e Libertas. Inutile dire che i riflettori saranno tutti su di lui in casa Pielle: Chiarini. Il Bandolero che nel derby di supercoppa matò il match da solo dimostrando di essere subito di una categoria superiore e continuando a dimostrarlo giornata dopo giornata. Ma la Pielle non è solo Chiarini. La Caffè Toscano ha dimostrato di essere squadra vera, con un passo deciso, determinato, grazie anche a gente come Lo Biondo, terminale offensivo temutissimo, Rubbini e Pagani. Campori proverà a stringere i denti per esserci. Giocare un derby di serie B davanti a 8mila persone… non è roba da poco.

Ci saranno le curve, spettacolo vero nello spettacolo del basket giocato. Le coreografie sono sul tavolo da ormai settimane e non vediamo l’ora di scoprirle quando si accenderanno i riflettori del Modigliani Forum. Basket City chiama… Livorno ha risposto ancora una volta presente.

Condividi:

Riproduzione riservata ©