Derby Libertas-Pielle, ecco la data del recupero

Il match, precedentemente programmato per il 9 gennaio e rinviato a causa di un focolaio Covid all'interno del team della Libertas, verrà recuperato il 3 febbraio alle 20,30 al Modigliani Fourm

La Maurelli Libertas Livorno 1947 comunica che la partita contro la UniCusano Pielle Livorno valida per la 14esima giornata di campionato – e precedentemente rinviata a causa della misura dell’isolamento domiciliare che era stata presa dalla Asl di Livorno a carico di numerosi giocatori amaranto – sarà recuperata giovedì 3 febbraio con inizio alle 20,30 al Modigliani Forum.

I biglietti già acquistati per il match previsto per il 9 gennaio scorso restano validi per il recupero.

Tuttavia, nei prossimi giorni sarà comunicata la modalità di richiesta di rimborso dei biglietti della partita per quanti intendessero esercitare il diritto al rimborso del biglietto.