Derby Libertas-Pielle: in beneficenza 3 euro dei biglietti del settore ospiti

Il presidente Consigli: "Il nostro progetto Libertas Cares ci permette di aiutare associazioni del territorio e amici che versano in gravi difficoltà economiche e con forte disagio sociale"

In vista della partita Maurelli Libertas Livorno 1947-UniCusano Pielle Livorno in programma il 9 gennaio al Modigliani Forum, la Libertas Livorno 1947 conferma il prezzo di 15 euro per i biglietti interi di gradinata.

La società devolverà in beneficenza alle associazioni aderenti al progetto di solidarietà “Libertas Cares” tre euro per ogni biglietto intero venduto nel Settore Ospiti.

“La solidarietà è uno dei valori della nostra società – spiega il presidente della Libertas Roberto Consigli (nella foto) – Il nostro progetto Libertas Cares ci permette di aiutare associazioni del territorio e amici che versano in gravi difficoltà economiche e con forte disagio sociale. Nei giorni successivi alla partita renderemo pubblici i bonifici dei proventi dei 3 euro per ogni biglietto venduto per il Settore Ospiti. Il 9 gennaio vivremo una bella giornata di pallacanestro, felici di accogliere tanti sportivi sugli spalti del Modigliani Forum”.